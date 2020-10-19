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「這個國家」將超越中國　金燦榮：新國際格局正在成形

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▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲陸學者預言，美中關係持續緊繃。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導 

後疫情時代，世界未來變局將是如何？大陸知名國際關係學者金燦榮參加陸媒《觀察者網》發表線上演說，主題是「百年變局與中美關係」。金燦榮分析未來國際局勢將會大翻轉，中國必須做好美國步步逼近的準備。他還預言，有個國家會超越中國，那就是印度。

金燦榮首先提到，今年的新冠疫情會加速原來的百年變局，無疑是個催化劑，從過往中美關係的冷戰格局，再到現今國際關係快速變化，相對過去而言，一個新的國際格局正在成形。

這次疫情中每個國家都受到損害，金燦榮分析，南非GDP掉一半是-51%，，印度是-23.9%。今年G20裡面，第二季度只有一個國家正增長，就是中國。金燦榮大膽估計，「中國今年GDP接近15萬億美元，印度可能會縮一點，原來我們跟印度是1:5，今年是1:6。」

▲▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

談到工業化轉型，金燦榮說，從G7工業領袖高峰會再到G20國際經濟合作論壇，顯現國際多邊合作呈現新轉變。過去英、美等西方力量主導300年的國際政治，人類90%的系統性製造業全集中在北溫帶的三個地區，東亞、西歐和北美。全球約200個國家，只有1/10的國家掌握了製造業。如今，中國現在也不斷地進行工業化，未來的規模將超越整個西方。

假如中國14億人口能工業化，金燦榮說，那肯定前無古人、後無來者。他也預言，未來有一個國家人口上會超過中國，就是印度，但因為社會上存在「婦女地位低落」、「種性制度」等箝制，所以挑戰是一直存在的。

金燦榮進一步分析，未來第四次工業革命，會發生在這五個領域。硅基材料、基因工程、人工智能、量子科學以及核聚變，這五大領域醖釀著真正的第四次工業革命，尤其是前三種，後面兩個因為太過先進而無法使用，可能五十年都沒戲。

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲金燦榮指出，中國大陸能把技術「產業化」的能力更好。（圖／路透）

因為要參與其中，相關國家一直得投錢，因為這雖然是人類發展的方向，但是賺不了錢。前面三個是可以的。金燦榮強調，在這五大領域，中美現在是基本上齊頭並進，而且中國大陸能把技術「產業化」的能力更好。

金燦榮認為，「你站在美國角度，看到中國這麼大的塊頭，這麼迅速地崛起，要是不緊張也不正常，所以就會想轍對付中國，中美關係變差是必然的。」

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