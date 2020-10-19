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趙立堅：台灣在斐濟根本沒外交官「賊喊捉賊！」

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▲傳中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／台北報導

大陸駐斐濟大使館人員擅闖我國駐斐濟代表處國慶酒會，率先動粗毆打，導致台灣外館人員腦震盪。針對這起事件，大陸外交部發言人趙立堅今（19日）表示，台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官，斐濟政府長期堅持一個中國原則的正確立場，中方對此表示讚賞。「有關報道與事實完全不符，台方是賊喊捉賊。」

趙立堅說，首先台灣在斐濟根本沒有什麼所謂「外交官」，斐濟政府長期堅持一個中國原則的正確立場，並曾於2019年勒令台灣駐斐濟商務機構不得使用台偽稱，不得在斐濟領土上搞「一中一台」或「兩個中國」，中方對此表示讚賞。

▲▼我駐斐濟人員被打　陸：台方先挑釁「造成中國外交官受傷！」。（圖／中國外交部）

▲我駐斐濟人員被打　陸：台方先挑釁「造成中國外交官受傷！」。（圖／中國外交部）

台陸之間到底是誰先動手？趙立堅回應，「有關報道與事實完全不符，台方是賊喊捉賊。」中國駐斐濟使館已經發表聲明，中方並要求斐方對此進行徹查。斐方表示重視中方關切，將恪守一個中國原則，妥善處理此事。

趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會普遍共識，「任何利用台灣問題挑撥中國同太平洋島國關係的圖謀都不可能得逞的。」

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

關於當天發生情況，趙立堅引用中國駐斐濟使館的聲明。他表示，台北駐斐濟商務辦事處10月8日在公共場合公然舉行所謂「雙十國慶日」活動，現場公然懸掛偽國旗，蛋糕上也標有偽國旗圖案。上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，也違反斐濟政府對台機構活動的相關規定。台灣此舉意在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」。

趙立堅進一步說明，當晚台機構人員對在同一酒店公共區域內，正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷，物品受損，「中國駐斐濟使館也就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐方對此進行徹查，並依法追究台方人員的責任，我們相信斐方能夠公正妥善的處理此事。」

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