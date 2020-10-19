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流感疫苗施打喊卡！　王家貞痛批民進黨政府最得意的「超前部署」在那呢？

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▲台南市議員王家貞痛批，流感疫苗施打臨時喊卡，民進黨政府最得意的「超前部署」搞成這樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞痛批，流感疫苗施打臨時喊卡，民進黨政府最得意的「超前部署」搞成這樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部疾管署緊急宣布，10月17日起，50到64歲公費對象暫緩接種流感疫苗，引起極大民怨，國民黨台南市議員王家貞，接獲基層里長的陳情，憤怒之餘也急忙與市長黃偉哲及衛生局長許以霖商討因應對策，在王家貞強烈要求下，衛生局緊急與全市各里長召開視訊會議，由衛生局長許以霖統一說明。

王家貞指出，台南市衛生局10月5日於麻豆區衛生所辦一場流感疫苗接種宣導會，衛生局長許以霖邀請市長黃偉哲與疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳，共同宣導接種流感疫苗之重要性，當時許以霖局長清楚表示，為因應秋冬流感季節來臨，且受到新冠疫情的衝擊，而流感與新冠疫情兩者疾病症狀類似，容易造成醫師診斷困難，呼籲民眾要踴躍接種施打。

因有了衛福部的承諾，所以台南市將近有50萬劑公費流感疫苗可供市民施打。衛生局更於10月9日明明白白表示疫苗供需狀況正常且充足，無需啟動每日限量管制的規劃，可讓台南市民安心的打好打滿，所以民眾無須恐慌疫苗不夠，還是大力疾呼建議民眾踴躍接種施打，讓自己及家人的健康多一層保護。所以公費流感疫苗10月5日開打之際，立即引發了搶打潮，許多民眾呼應政府政策大排長龍接種疫苗。

▲台南市議員王家貞痛批，流感疫苗施打臨時喊卡，民進黨政府最得意的「超前部署」搞成這樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

言猶在耳，衛福部疾管署卻在10月16日緊急宣布，立即從17日起50到64歲公費對象暫緩接種流感疫苗。國民黨市議員王家貞接獲基層里長的陳情，得知這突如其來的髮夾彎說轉就轉的政策，在憤怒之餘也急忙與市長黃偉哲及衛生局長許以霖連繫商討因應對策，市府在王家貞強烈的要求下，衛生局於16日傍晚緊急與全市各里長召開「有關流感疫苗施打，引起非常多里長誤解」的視訊會議，由衛生局許局長主持統一說明。

王家貞也由外地快馬加鞭趕回東區衛生所，雖視訊會議剛好結束，但仍與在現場的許以霖局長及里長們並肩共同研議對策，希望讓中央公費流感疫苗政策荒謬絶倫、令人無語的朝令夕改，使得各階層的民眾、基層里長及公務員根本無所適從，而駡聲連連民怨四起的情緒及傷害降到最低點。

王家貞重批綠營的中央政府最得意不就是「超前部署」嗎？10月8日在議事廳質詢衛生局長許以霖，當時許局長還自信滿滿的保證，衛福部分配給台南市流感疫苗的量劑不會有問題，結果衛福部信誓旦旦自以為足夠的量劑，卻在施打了幾天後就捉襟見肘不夠了，衛福部長陳時中竟還自認理所當然地說不給就不給了，這是在呼嚨、戲弄國人嗎？衛福部陳時中部長到底視國人的健康為何物呢？

王家貞表示，本來安排台南市每里有配給300劑可供民眾施打，現在政策卻來個大轉彎，說停就停，說斷就斷，讓還沒輪到施打疫苗的各里或社區，硬生生拔掉200劑，現在各里或社區就只剩100劑額度了，基層里長及里民能不反彈、生氣嗎？同時也造成各里內65歲長者的人數不同而有不公平的現象。為了全市各里內長者的健康，王家貞不斷的與黃偉哲市長、許以霖局長努力溝通後，黃偉哲市長同意將會適度調整全市各里65歲以上長者流感疫苗分配數量。

王家貞表示，市內各里長、社區理事長也疑惑，年年要施打的流感疫苗，加上今年地動山搖的新冠肺炎，這些大官們難道不知道市民大眾會拼命去爭打流感疫苗嗎？王家貞不解納悶的表示，難道這就是民進黨引以為驕傲的「超前部署」？執政黨與民意的距離真的有這麼遥遠嗎？苦民所苦對民進黨政府真的很難嗎？

▲台南市議員王家貞痛批，流感疫苗施打臨時喊卡，民進黨政府最得意的「超前部署」搞成這樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞也怒批衛福部「超前部署」的可信任度令人懷疑，在政策公布之前是不是應該蒐集更多資訊，讓市政決策更加精確有效，而不是滿口胡謅胡說八道。在中央居上位的高官舒舒服服的過高官的好生活，領高官的薪水，不知民間百姓的苦，而基層的里長及公務員卻是要忍受政府政策隨時的翻轉變動，承受讓里民罵翻天的情緒。

王家貞說施打流感疫苗並不是第１次、第１年，已經有這麼多年的經驗了，今年居然可以荒腔走板離譜成這樣，讓基層的里長、人民無所適從。今年接種施打人數大增，新冠肺炎當然也是因素，但是最重要是從中央衛福部陳時中部長到底有沒有真正的了解民情，明白民眾真正的需求是什麼？

同時王家貞提出質疑，政府從上到下，尤其是衛福部，是不是都在忙於美化及掩飾萊豬進口的惡政、傾全執政黨之力來洗腦全國人民，以致完全忽略了嚴謹評估人民施打流感疫苗的需求跟數量，讓人民只能無助無奈中，將荒腔走板、朝令夕改的政策「吞」下去。王家貞說，將帥無能，累死三軍，民眾不滿憤怒的情緒、怨聲載道，讓基層的里長跟基層公務人員情何以堪，甚至還得由他們來承擔所有的政策上的失誤，試問民進黨政府這算是哪門子的「超前部署」？

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