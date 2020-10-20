《料理之王》10/23晚間9點開播　周周送iphone12 Pro！

活動小組／活動報導

全台首創大型廚藝選秀節目《料理之王》即將在本週五（10/23）晚間9點，於ETtoday全平台全球首播，觀看ETtoday播吧直播，並至新聞雲App活動欄位填寫正確密碼，就有機會抽到最新iphone12 Pro！《料理之王》主持人Lulu與首席導師廚佛瑞德Fred、Jason Wang王凱傑，及福原愛，以及首集飛行導師炎亞綸，將給選手們什麼震撼教育呢？賽制殘酷，哪些選手能脫穎而出，成為最強《料理之王》，敬請鎖定ETtoday，最強料理廚藝選秀，10月23日晚上9點，挑戰你的感官極限！

鎖定全新料理選秀節目《料理之王》，輸入ETtoday播吧《料理之王》直播中出現的料理密碼，就有機會抽中最新iphone12 pro！超狂大獎等你抽！記得鎖定全新廚藝選秀節目《料理之王》！

料理之王《全民煮好菜》影音投稿活動（投稿網站請點我）：即日起至11/5，在活動專區上傳您的料理影片；11/6至11/15參與人氣影音投票，選出你最愛的料理，就有機會抽總價值萬元禮券，還有機會成為《料理之王》節目踢館魔王！讓大家看見你的料理！後防疫時代，宅在家也能成為大廚師，只要三分鐘，簡單做出好料理！

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ETtoday全新實境料理節目《料理之王》請鎖定2020年10月23日（五）全球首播，於每周五晚間9點在ETtoday全平台首播；10月24日（六）起，每周六晚間6點在JET綜合台播出。讓首席導師「松露主廚」廚佛瑞德Fred、「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，以及活力主持人Lulu帶起這股廚藝熱吧！

【活動方式】

◎步驟1：10/23、10/30、11/6周五晚間9點鎖定播吧《料理之王》，填寫節目中隨機出現的三組「料理密碼」，回答正確，就有機會抽iphone12 Pro 128G（顏色隨機），活動僅限當周五填答，三組密碼皆正確即可獲得抽獎資格。

◎步驟2：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟3：開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 料理密碼 」，填寫在直播中看到的三組料理密碼，三組密碼皆正確，就抽iphone12 Pro！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：10月23日(五)2100-2359、10月30日(五)2100-2359、11月6日(五)2100-2359。

◎得獎獎項：iphone12 Pro（每周抽一支，共三支）。

◎活動方式：填寫節目中隨機出現之三組「料理密碼」，三組皆正確即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：每周活動結束後，五個工作天內抽出中獎者並公布於此篇新聞稿。個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~