iPhone 13出貨量將贏iPhone 12　分析師曝光三大原因

▲蘋果甫發表iPhone 12系列新機。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

蘋果公司才剛發布iPhone 12系列新機，明年推出的iPhone 13就已經成為討論話題。天風國際分析師郭明錤分析，由於更普及的5G基礎建設、量產與發售時間回歸正常等眾多因素，iPhone 13系列的出貨量預計將超過iPhone 12系列。

大陸科技網站《IT之家》報導，郭明錤指出，2H21新款iPhone（暫稱為iPhone 13系列）出貨將增長並正向看待相關供應鏈展望。他認為有更加普及的5G基礎建設、量產與發售時間回歸正常、數項重要規格升級等原因。

郭明錤的表示，到iPhone 13發佈時，5G網路建設要比今年好很多，另外iPhone 12因為疫情推遲到今年10月上市或11月上市，而iPhone 13系列將恢復在9月份發佈並上市。此外，iPhone 13系列的相機等多項硬體配置也會迎來重磅升級。

郭明錤還預測，iPhone 13系列的數項重要規格升級中，2款高端機型的超廣角相機升級是其中一個最顯著改變。

據了解，iPhone 13系列將採用和iPhone 12系列同尺寸機型，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

▲5G網路的普及有望帶動明年iPhone 13出貨量。（圖／路透）