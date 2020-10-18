國防部駁滯美軍2千億非「結餘款」：發價書完成付款未交貨額度



▲漢光34號演習，AH-64E阿帕契攻擊直升機，示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

審計部審計長陳瑞敏日前在備詢時證實，「軍購結餘款在國外有1、2千億元」，目前每年僅約有80億元繳庫，要國防部把這個錢好好拿回來。對此，國防部19日反駁，2千億是依發價書完成付款，美方尚未交貨列帳之額度，並非「軍購案結餘款」。

立委賴士葆5日赴財政委員會質詢時指出，政府各機關2020上違失受處分者共359件，中央政府有259件，而國防部就占262件，且國防部因審計部查案而被記大過的軍官就有182個。

賴士葆提問，國防部財務究竟發生什麼問題？是否與軍購結餘款拿不回來有關係？他提出，外傳軍方公開對外宣稱，只要是軍購結餘進了美軍口袋，就很難再拿回來是否屬實？

陳瑞敏當時答詢未否認並證實，「軍購結餘款因為放在國外有1、2千億元」，還是要國防部把這個錢好好拿回來，現在一年已有70、80億元繳庫金額。

對此，國防部19日說明，對美軍購財務管理均有明確及嚴謹的作業程序，有關軍購案結餘款，均依規定報繳國庫；2千億是依發價書完成付款，美方尚未交貨列帳之額度，並非「軍購案結餘款」。

而「182名軍官因軍購結餘款遭記大過」一事，國防部駁斥並非事實，該數據是民國104至107年間違犯酒駕等軍紀案件遭到懲處之統計資料，並非因財務違失受懲。

國防部聲明：

一、本部對美軍購之財務管理均有明確及嚴謹的作業程序，有關軍購案結餘款，本部均依規定報繳國庫；報導所載之金額，係本部依發價書完成付款，美方尚未交貨列帳之額度，並非「軍購案結餘款」。媒體報導實為誤解。

二、軍購帳戶案款，美方均定期提供表報供我方核對後，函送行政院主計總處及審計部核備，以達複式監督機制。

三、美方同意供售之軍購案，本部均依規定完成建案程序編列預算，並經立法院審議通過後，才會與美方簽署發價書。

四、有關媒體述及「182名軍官因軍購結餘款遭記大過」並非事實，該數據係為104-107年間違犯酒駕等軍紀案件遭到懲處之統計資料，並非因財務違失受懲。請外界切勿訛傳。

五、相關錯誤資訊，恐誤導社會大眾視聽，本部特此澄明；時值區域情勢嚴峻之際，籲請國人持續支持建軍發展，共同維護國家安全。