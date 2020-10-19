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將軍蘆筍開發新一代保養品　黃偉哲盛讚「綠金蘆萃」看見台灣農業發展遠景

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▲蘆筍轉綠金，台南將軍區農會結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露正式上市，台南市長黃偉哲出席發表會，親身體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蘆筍轉綠金，台南將軍區農會結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露正式上市，台南市長黃偉哲出席發表會，親身體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蘆筍轉綠金，台南將軍區農會結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露，19日正式上市，台南市長黃偉哲出席發表會，親身體驗滴滴珍貴的蘆薈精華液，盛讚農產品附加價值大幅提昇，創造三贏局面，未來台灣農業發展的遠景更具可看性。

▲蘆筍轉綠金，台南將軍區農會結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露正式上市，台南市長黃偉哲出席發表會，親身體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲蘆筍轉綠金，台南將軍區農會結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露正式上市，台南市長黃偉哲出席發表會，親身體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，愛美是人的天性，不分男女老少相信都喜歡皮膚更細緻與美麗。過去蘆筍作為提神飲料的原料，如今農會經由與產官學界的研發與合作，將農民用心栽種的蘆筍，透過技術與設備提昇為高弣加價值的產品，既造福廣大愛美的市民，也能提高農民收入，更將優良的農產品介紹給國內外的消貴者，進一步幫助地方的經濟發展，相信「綠金蘆萃」成為台南之光指日可待。

▲蘆筍轉綠金，台南將軍區農會結合生技開發「綠金蘆萃」精華液及沐浴露正式上市，台南市長黃偉哲出席發表會，親身體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局指出，將軍區的綠蘆筍栽種面積約45公頃，年產量1200公噸，產值約新台幣1億4千萬元，其設施栽培面積約18公頃，居全國之冠，產量達550公噸，可全年供應市場。該區露天栽培的綠蘆筍每年8月至翌年2月為栽培管理期，3至6月為盛產期，透過專業協助與辦理蘆筍契作，契作農户由1户面積0.2公頃，發展迄今契作農户已達30户面積6.5公頃，為使綠蘆筍產業更加穩定及健全與各通路持續深化合作外，將軍區農會透過產品的開發及上市，強化蘆筍產業的競爭力及附加價值。

將軍區農會表示，以往綠蘆筍以食用為主，除了鮮煮綠蘆筍，也研發蘆筍茶包及蘆筍香鬆上市，這次創新結合生技開兼具保濕與潔淨效果的「綠金蘆萃」精華液及沐浴露，使得綠蘆筍產業更多元，也更貼近民眾日常生活。「綠金蘆萃」精華液與沐浴露新品上市期間有優惠，歡迎消費者電洽農會服務專線（06-7942127）了解。

市議員蔡蘇秋金、方一峰，也來到產品發表會現場，關心地方特色產業的發展趨勢與前瞻性。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題

 

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