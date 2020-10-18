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現身戲院觀看《無聲》　黃偉哲：歡迎大家一起以行動支持國片

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▲台南市長黃偉哲特地到南紡威秀影城觀賞《無聲》，歡迎大家一起欣賞好片，同時多加關懷身旁的人們，讓社會多一些友善互助的暖流。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲特地到南紡威秀影城觀賞《無聲》，歡迎大家一起欣賞好片，同時多加關懷身旁的人們，讓社會多一些友善互助的暖流。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

被譽為台灣版《熔爐》的電影《無聲》，甫於10月15日在全台上映即大獲好評，台南市長黃偉哲特地於18日下午到南紡威秀影城觀賞，並表示《無聲》所揭露的校園霸凌議題，值得大家深思檢討，歡迎大家一起欣賞好片，同時多加關懷身旁的人們，讓社會多一些友善互助的暖流。

黃偉哲市長表示，今天看了這個「無聲」，真的非常感動，大家記不記得前一陣子有一部片「我們與惡的距離」，跟現在這個「無聲」，他覺得其實是忠實反應社會上所碰到的現象。

黃偉哲說，其實我們從小或多或少都碰到一點在學校裡面有些同學比較強勢，以前不知道那個叫「霸凌」，那現在看到年輕的孩子，有時候因為他們在青春期為了要從眾、要合群，要在群體裡面不被排斥，所以難免有時候群體裡面比較強的人就會產生類似霸凌的狀況。

▲台南市長黃偉哲特地到南紡威秀影城觀賞《無聲》，歡迎大家一起欣賞好片，同時多加關懷身旁的人們，讓社會多一些友善互助的暖流。（圖／記者林悅翻攝）

他覺得這部片子可以提供許多家長、許多學生，或者是社會工作者或教育工作者，一個很好的機會來好好自我反省，好好來想想看這個議題，這個議題雖然不是飛機大砲的議題，但是卻是在很多人的心中從小就會留下印記、留下烙印的議題。像他從小學時候的一些情況，有時候他現在還是會留下很深的記憶，所以他歡迎大家一起來，讓我們無聲地看「無聲」。

《無聲》是由新銳導演柯貞年執導的首部長片，並邀請金馬獎最佳男配角劉冠廷、金馬獎影后楊貴媚、金馬獎最佳男配角太保、新生代潛力演員劉子銓、金馬最佳新演員提名陳姸霏、金馬獎最佳男配角提名金玄彬等多位知名演員同台飆戲。

被譽為今年後座力最強國片的電影《無聲》，獲金馬獎8項大獎提名，描述看似平凡的校園中，學生間卻流傳著一個「不能說的遊戲」，以大膽敘事方式探討「愛與救贖」，電影細膩安靜卻重擊人心，引起廣大迴響。

黃偉哲市長進一步表示，每個孩子都值得被保護，因此市府團隊自上而下持續推動友善的教育環境，並教導孩子學會互相尊重與關懷，在友善的校園中讓每個孩子都能安心學習、健康成長，也期盼社會各界一同營造溫暖有愛的幸福城市。

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