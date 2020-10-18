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南高屏首長PK肉燥飯　陳玉珍：請支持標示有無萊克多巴胺

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▲▼黃偉哲、陳其邁、潘孟安肉燥飯大比拚。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲、陳其邁、潘孟安）

▲黃偉哲、陳其邁、潘孟安肉燥飯大比拚。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲、陳其邁、潘孟安）

記者黃巈禾／台北報導

台南市長黃偉哲和高雄市長陳其邁隔空互尬台南、高雄的肉燥飯最好吃，掀起南高屏3位首長大比拚。不過，國民黨立委陳玉珍18日晚間對3人隔空喊話，要他們一起呼籲中央標示「有沒有含萊克多巴胺」。

▲▼陳其邁、許智傑吃高雄肉燥飯。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲陳其邁、許智傑吃高雄肉燥飯。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

黃偉哲與陳其邁日前對賭，2021年建築園治獎哪個縣市獎項輸，就輸一碗滷肉飯。陳其邁18日上午跑完行程，到鳳山吃在地人口耳相傳，中華市場內的林天生肉燥飯，還在臉書向黃偉哲下戰帖，「你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」

結果，潘孟安搶先黃偉哲一步，在臉書PO出屏東肉燥飯，向陳其邁、黃偉哲喊話，「其實屏東的肉燥飯才是一口入魂，看我幸福飽滿的雙頰！」、「屏東肉燥飯，多一度的口感，多一度的人情味」。

▲▼肉燥飯大戰！黃偉哲大讚台南肉燥飯。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲黃偉哲PO台南肉燥飯。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

輸人不輸陣！自稱「吃貨」的黃偉哲趕緊在臉書端出台南肉燥飯，「邁邁你炫耀鳳山肉燥飯，我也是笑笑啦！那家要吃雞肉飯加豬肉燥混搭，才是真在地人吃法。我跑行程的空檔，人剛好在東區，隨機選兩家肉燥飯，吃給你看。還有，我猜齁！高雄好吃的肉燥飯，應該是台南人開的吧！」、「安安，如果你拿一盤黑鮪魚otoro生魚片，換一碗台南肉燥飯，我還可以考慮一下，或許再加送一碗牛肉湯給你。」

▲▼立委陳玉珍國慶會後受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲陳玉珍。（資料照／記者陶本和攝）

眼看民進黨的南高屏3位首長，樂在臉書比拚肉燥飯，陳玉珍在臉書表示，請南高屏首長支持豬肉標示有無含萊克多巴胺，她在立法院多次要求標示，中央首長皆不同意標示，食物好吃以外，還要吃的安全，吃的健康！

陳玉珍指出，看到南部南高屏三位首長比拚哪個縣市的肉燥飯好吃，她想呼籲3位愛民如子的縣巿長，可否呼籲一下同黨執政的中央官員，除了標示是不是台灣豬之外，民眾更希望也可以標示有沒有含萊克多巴胺，畢竟除了比拚美味，民眾更希望吃的健康，守護國人的健康，期待三位縣市長一起努力。

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