日本駐台人員參加古都馬　黃偉哲：疫情平息後古都馬再相會！

▲2020台南古都國際半程馬拉松熱血開跑，黃偉哲市長邀請日本駐台人員參加，並一同手持「台日友好‧永遠的朋友」等標語合照。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

2020台南古都國際半程馬拉松18日熱血開跑，共約1萬5仟名跑者共襄盛舉，台南市與日本友誼市透過古都馬進行體育交流已久，今年友誼市跑者受疫情影響無法來台，黃偉哲改邀請日本駐台人員參加，並一同手持「台日友好‧永遠的朋友」等標語合照。



黃偉哲表示，台南古都國際馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，每年吸引眾多外籍跑者，近年日本友誼市也越來越積極參與，特別是以日光東照宮聞名的日光市，每年皆由官方率市民團參賽，並在賽後進行台南市區觀光。為表達對這些國際朋友們的想念，黃偉哲還特地準備了今年古都馬拉松的紀念T-shirt要送給日光市大嶋一生市長及原訂參加的日光市民團。





黃偉哲說，由於國際上疫情嚴峻，今年友誼市的跑者們無法前來，不過台日情誼並未改變，我們也不放棄任何推廣台南、促進交流的機會。改邀日本駐台人員來參賽，就是希望超前部署疫情後的城市交流。



應邀參賽的「日本台灣交流協會」三谷良樹主任，及「沖繩縣産業振興公社台北事務所」仲本正尚所長雖然都來過台南，但都是第一次參加台南的馬拉松活動。大家都表示很高興可以有機會來交流，希望今後開發更多合作機會。



日本友誼市近年踴躍參與台南古都國際馬拉松，今年原訂有4個城市參加，除了年年組團來台的日光市外，以琵琶湖聞名的滋賀縣原本也初次預定由官方率團參與，另外蘋果之鄉弘前市以及溫泉鄉水上町也都推派了跑者參加。黃偉哲說，很遺憾這次迫於疫情無法接待友誼市跑者們，不過會努力平息疫情，期待很快能再度在台南古都馬見到國際友人們！

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