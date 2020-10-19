亞洲實力指數　台灣防疫得當國際聲望大振

▲台灣防疫有成。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社雪梨19日綜合外電報導

根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」最新報告，澳洲、越南及台灣在亞洲影響力提升，部分原因是他們因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情得當。

「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）從2018年起，每年發表「亞洲實力指數」（Asia Power Index），評量亞太相關國家的資源、影響力等指標，分析26個國家地區現有的實力分布，並追蹤隨時間變化的實力平衡改變。

2020年亞洲實力指數報告根據一系列基準評量26國在亞洲的影響力，包括軍事能力和防衛網路、經濟能力和關係，以及外交和文化影響等。

澳洲廣播公司（ABC）報導，報告顯示美國在亞洲的影響力仍然最強，但面對中國優勢，加上防疫紊亂而失去威望，勢力逐漸下滑。

羅伊國際政策研究院亞洲實力與外交計畫主任勒梅休（Herve Lemahieu）說：「處理疫情是提高一個國家在亞洲區域排名的必要條件，但不是唯一條件。」

「我們看到3國在相對實力方面有所提升，包括越南、澳洲和台灣，不光因為處理疫情得當，其他方面的努力也有目共睹。」

今年前5名依序為美國、中國、日本、印度和俄羅斯，排序與去年相同；澳洲今年超過南韓，亞洲實力排行榜躍居第6名，把去年第6的南韓擠到第7。

▲台灣排名雖然與2019年相同，但實力指數上升。（圖／翻攝自羅伊國際政策研究院）

台灣排名第14雖與去年相同，但實力指數從去年的15.9上升至16.7，且因國內防疫極具成效，在國際聲譽改善度方面冠於各國。

此外，報告提到台灣對區域權力平衡仍具核心及戰略重要性。在美國支持下，台灣是牽制中國擴張海權雄心一大力量。各項指標裡，台灣在經濟實力方面表現最佳，排名第8，不過台灣的外交影響力表現只排第19。

勒梅休表示，中國今年加強進攻式「戰狼外交」，有損國際聲譽。

澳洲不是今年唯一與中國關係直轉直下的國家。中印在喜馬拉雅山地區爆發邊境衝突。北京當局也與英國和加拿大等國發生外交齟齬，因為英國禁止中國企業華為參與國內5G網路建設；而加拿大應美國要求拘留華為財務長孟晚舟後，中國也拘捕多名加拿大人。

不過根據今年的亞洲實力指數報告，中國影響力排名仍居第2名，與排名第1的美國是報告裡唯二的「超級大國」。

這份報告將70分以上列為「超級大國」（Super powers）；40到70分列為「大國」（Major powers）；10到40分是「中等國家」（Middle powers）；10分以下是「小國」（Minor powers）。今年美國和中國仍列「超級大國」；去年日本與印度同列「大國」，但今年印度掉到「中等國家」，「大國」只剩日本。

羅伊國際政策研究院表示，印度作為中國未來競爭對手的地位「極不確定」，因為疫情造成廣泛的經濟和社會損害。印度約有750萬例確診染疫，11萬多人病故，為全球確診病例第2多的國家。相形之下，中國在歷經最嚴重疫情危機後，經濟出現反彈。

此外，澳洲在亞洲實力指數排名上升到第6，不僅是因為因應疫情有成效，而且也因為在東南亞和太平洋地區發揮影響力。