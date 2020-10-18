古都馬拉松賽再引爭議　民受困在車道向警抱怨… 警：「誰叫你選這市長」！

▲有民眾上網PO文抱怨指稱，台南市今天舉行古都馬拉松賽，他清晨6時多騎機車下班被困在警方管制的車陣中，與執勤員警爆發口角爭執，引起爭議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有民眾上網PO文抱怨指稱，台南市今天舉行古都馬拉松賽，他清晨6時多騎機車下班被困在警方管制的車陣中，他向警員詢問怎麼回家，警員竟回「你們選出的市長辦的，誰叫你選他？」，氣得在他PO表達不滿，警方表示針對許姓員警言行不妥一事，已主動查處加強教育訓練。

台南市警二分局警方指出，有民眾於臉書社團貼文反應，因古都馬拉松員警實施交通管制，引發爭議，經查警二分局18日執行「2020台南古都國際半程馬拉松」活動安全維護，員警自18日清晨5時45分起至6時50分止，就轄內南門路段賽道（府前路至健康路）西側北往南車道全線管制，僅開放南往北車道供其他車輛單向通行，相關管制措施均已先期公告。員警據以實施管制通行人、車，確保賽事、用路人及跑者安全，且面對眾多民眾因不清楚管制措施，而質疑及責難或試圖闖越管制點，均能堅守崗位，依法行政。

惟許姓員警與民眾應對間語意失懇切適當，引發爭議，執勤態度及技巧猶有精進之處，警二分局已依規定辦理，要求員警確實檢討改進，並加強教育訓練，提升執勤技巧。

據了解，古都馬拉松原定今年3月舉行，因新冠肺炎疫情延期到10月舉辦，今天登場的古都馬拉松有1萬5000人穿越台南市鬧區市區路跑，又因交通管制造成許多民眾受困車陣中，因不耐久候而發生警民口角。

該民眾PO文表示：「早上因為路跑有家歸不得的人請舉手！阿SIR 我剛下班要回家你不讓我騎過去，我繞了三條路，我只是問你要怎麼繞過去，要等多久？你不給我答案，講一堆幹話，還回我說：你們自己選的市長辦ㄉ 誰叫你們選他，請問公權力是拿來白木嘴砲用的？真的是社會的悲哀，後來大家爆發了，你怎麼不再秋條呢？因為太多人不相信有那麼有種的警察，歡迎有管道的人幫我調行動側錄，樹林街和 南門路路口的阿SIR你會紅翻天，幹話你真的很會講，你要是剛好有看到，勇敢一點，把側錄放上來，讓大家看看你多有種，嘴巴有多秋，不要當個俗仔流氓欺負剛下班的老百姓啦！」。

台南市每年都舉行古都馬拉松賽，路跑路線都在鬧區，選手與車爭道，都要靠大批警方沿途交通管制，維持路跑安全秩序，每年都會發生類似民眾受困交通管制，不耐久候而引發不滿民怨，而基層員警被迫半夜起床交管，情緒也難免受到影響，才會引起今天「擦槍走火」事件。

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