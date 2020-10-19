颱風「沙德爾」最快今晚生成！路徑出爐　周三起大雨狂炸2地區

▲沙德爾颱風最快今晚生成。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

又要有颱風！位於菲律賓東方熱帶擾動持續發展，氣象局預估最快今（19）日晚間就會生成今年第17號颱風「沙德爾」，未來持續偏西移動往中南半島接近。雖然對台灣無直接影響，但周三起至周五清晨，在其外圍環流及東北風影響下，桃園以北、東半部雨勢增多，其中，基隆北海岸、東北部有局部大雨發生可能。

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▲▼沙德爾颱風最快今晚生成，周三起外圍環流加上東北風影響，2地區有大雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉宇其表示，菲東熱帶性低氣壓目前位於台灣東南方1300公里海面上，未來持續往西移動，預計明晚會進入菲律賓，周三進入南海，之後逐漸往中南半島接近。預計最快今晚、明天就會增強成颱風沙德爾，並維持颱風強度進入南海。

氣象局表示，該系統對台灣沒有直接影響，但周三到周五清晨，在其外圍環流配合東北風影響下，桃園以北、東半部、恆春半島雨勢增多，其中，基隆北海岸、東北部可能有局部大雨發生可能。

另外，由於熱帶性低氣壓接近，氣象局提醒民眾要注意長浪現象，今明在宜蘭、花蓮沿海可能有長浪發生，周三、四則是整個東半部沿海都要注意。

至於未來一整周天氣，桃園以北、東半部有短暫雨，新竹以南都是多雲到晴天氣，其中，周三到周五清晨因為東北風配合熱帶系統外圍環流影響，雨勢較多，周五之後熱帶系統遠離，降雨就會減少。

溫度方面，整周桃園以北東、半部偏涼，高溫24-25度，新竹以南中午高溫有機會達31-32度，留意日夜溫差大。此外，氣象局預估，周五白天之後到周末，東北風會帶來一波冷空氣，溫度方面會再下降，周六、日北部清晨低溫剩20度，白天高溫則維持24-25度。

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