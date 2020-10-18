　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風「沙德爾」最快周二生成　東北風雨彈灌整周降雨熱區出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東方熱帶擾動醞釀，下周有發展成颱機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓東方熱帶擾動醞釀，最快周二、三有發展成颱機率，屆時若生成將是今年第17號颱風「沙德爾」。氣象局表示，未來一周仍是東北風影響天氣，其中21、22日該熱帶系統穿越到南海，基隆北海岸、東北部有大雨發生機率。

氣象預報員葉致均表示，未來一周都是東北風影響天氣，今晚到明天清晨雨勢還是比較明顯，明白天起到周六，桃園以北、東半部有降雨情形，其中以基隆北海岸、東北部降雨最明顯，不過雨勢比起今天，會較緩和一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲17號颱風「沙德爾」下周可能生成，屆時水氣增加，基隆北海岸、東北部有大雨可能。（圖／中央氣象局）

位於菲律賓東方的熱帶擾動，周二、三有發展成第17號颱風「沙德爾」的機率，氣象局將持續觀察。氣象局表示，該系統穿過菲律賓到南海後，周三、四台灣附近水氣會增加，基隆北海岸、東北部有大雨發生可能。

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周三、四台灣附近水氣會增加，基隆北海岸、東北部有大雨發生可能。（圖／記者黃克翔攝）

至於未來一周氣溫部分，在東北風影響下，北台灣高溫24、25度，竹苗花東28-30度，中南部31-32度；低溫則都約22-24度。另外，目前預報周五、六會再有另一股東北風增強，冷空氣較多，北台灣高溫再降1-2度，低溫則剩20-21度。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
便利超商「無糖茶飲」超多種　內行激推3款：是霸主
玩股票必勝法！　內行人曝「4字真訣致富」開大招：不贏也難
古都馬拉松賽再爆爭議　民受困車道暴怒
獨／辣妹偷錄猛男「視訊愛愛」　網紅、國手成獵物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翹課吃早餐被抓「甩1星怒譙」　過程糗爆！店家苦笑：被報復了

水溝驚見「斷肢女屍」詭異插土！他嚇到腿軟...網揭淒慘內幕：正宮好狠

颱風「沙德爾」最快周二生成　東北風雨彈灌整周降雨熱區出爐

實際操作A330模擬機飛行　長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程

林佳龍回到「熟悉的大坑」　承諾支持大坑親水設施、登山步道改善

蘋果輾壓安卓？他曝通訊行「8年經驗」打臉：不用過度神化

不開普悠瑪案最終調查報告記者會　罹難者家屬批運安會理由太牽強

不爽女友被人載！他吃醋喊「又一個我沒聽過的」…真相曝光網笑翻

修補編織鞋「換來兩坨蜘蛛網」　老闆0歉意：沒顏色相近的線

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

翹課吃早餐被抓「甩1星怒譙」　過程糗爆！店家苦笑：被報復了

水溝驚見「斷肢女屍」詭異插土！他嚇到腿軟...網揭淒慘內幕：正宮好狠

颱風「沙德爾」最快周二生成　東北風雨彈灌整周降雨熱區出爐

實際操作A330模擬機飛行　長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程

林佳龍回到「熟悉的大坑」　承諾支持大坑親水設施、登山步道改善

蘋果輾壓安卓？他曝通訊行「8年經驗」打臉：不用過度神化

不開普悠瑪案最終調查報告記者會　罹難者家屬批運安會理由太牽強

不爽女友被人載！他吃醋喊「又一個我沒聽過的」…真相曝光網笑翻

修補編織鞋「換來兩坨蜘蛛網」　老闆0歉意：沒顏色相近的線

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

中職／李其峰接下羅里奇背號　原來跟媽媽有關係

SBL／璞園「5人戰隊」應戰　黃啟峰：要對得起球迷

林為洲拋黨名「去中國」　吳敦義：不是少數人就可以改的

「晚安」懂意思？原來是最新告白用語！《刻在》20大愛情金句曝光

萬聖節道具服不用買整套　南瓜、巫婆髮飾百搭CP值大勝

建議親日團體設碑陽明山？　陽管處：不適合立碑，未要求市府同意

中職／詹子賢守備撞膝無大礙　丘總跑去關心：了解一下

中職／王威晨拚安打王　團隊為主沒有第二句話

超級好狗運！2汪「連續中獎」買1送1　網羨慕：狗掌借一下

羅巧倫爆翻牆「裙子吹起罩住頭」摔斷腳：內褲被看光

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

一眼認出嘉義人！　網曝「3關鍵」特徵

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

七年級10大衰事「教召只排第4」

快訊／今天第6震！嘉南23：03發生有感地震

水溝驚見「女屍」！他靠近傻眼：被拋棄的小三

學期月入1萬「捨不得點玉米」！他霸氣1舉動藏洋蔥

小兄妹節省「只點兩碗飯」霸氣男埋單照曝光

颱風「沙德爾」最快周二生成

青島1000萬人全陰性　陳時中：不可能

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

更多熱門

相關新聞

劇烈雨彈再炸！宜蘭升級豪雨特報

劇烈雨彈再炸！宜蘭升級豪雨特報

東北風影響，氣象局今（18）日持續發布豪、大雨特報，其中宜蘭縣有局部大雨或豪雨，已升級為豪雨特報等級。另外，基隆北海岸、台北市地區及新北市山區有局部大雨發生的機率。

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　共伴效應時間曝

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　共伴效應時間曝

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

台南深夜2震不排除跟六甲斷層有關

台南深夜2震不排除跟六甲斷層有關

台南深夜狂震　國家級警報發布

台南深夜狂震　國家級警報發布

關鍵字：

颱風沙德爾颱風中央氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

娶敗家女後「一天餐費65元」！三樣菜吃兩年

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面