颱風「沙德爾」最快周二生成　東北風雨彈灌整周降雨熱區出爐

▲菲律賓東方熱帶擾動醞釀，下周有發展成颱機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓東方熱帶擾動醞釀，最快周二、三有發展成颱機率，屆時若生成將是今年第17號颱風「沙德爾」。氣象局表示，未來一周仍是東北風影響天氣，其中21、22日該熱帶系統穿越到南海，基隆北海岸、東北部有大雨發生機率。

氣象預報員葉致均表示，未來一周都是東北風影響天氣，今晚到明天清晨雨勢還是比較明顯，明白天起到周六，桃園以北、東半部有降雨情形，其中以基隆北海岸、東北部降雨最明顯，不過雨勢比起今天，會較緩和一點。

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▲17號颱風「沙德爾」下周可能生成，屆時水氣增加，基隆北海岸、東北部有大雨可能。（圖／中央氣象局）

位於菲律賓東方的熱帶擾動，周二、三有發展成第17號颱風「沙德爾」的機率，氣象局將持續觀察。氣象局表示，該系統穿過菲律賓到南海後，周三、四台灣附近水氣會增加，基隆北海岸、東北部有大雨發生可能。

▲周三、四台灣附近水氣會增加，基隆北海岸、東北部有大雨發生可能。（圖／記者黃克翔攝）

至於未來一周氣溫部分，在東北風影響下，北台灣高溫24、25度，竹苗花東28-30度，中南部31-32度；低溫則都約22-24度。另外，目前預報周五、六會再有另一股東北風增強，冷空氣較多，北台灣高溫再降1-2度，低溫則剩20-21度。

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