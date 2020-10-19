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北北基宜大雨特報！颱風可能生成防「共伴效應」　周三起雨更多

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，帛琉西方海面有個低氣壓，向西北移動，時速15公里。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨特報！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周三至周五晨，熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，共伴效應致使東北風水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，北部、東半部局部地區雨勢大，而中南部雲量增多。中央氣象局預報員官欣平則提醒，未來一周以周三、周四水氣相對比較多一點，基隆北海岸及東北部有局部大雨發生機率。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

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陸上強風特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼北部、東半部雨不停。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局今天（19日）清晨對4縣市發布「大雨特報」，東北風影響，宜蘭縣已有局部豪雨發生，今宜蘭縣、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。另外，

氣象局也對13縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，這周都是東北風影響，中南部為多雲到晴、日夜溫差大的天氣，迎風面北部、東半部有雨；今偏向桃園以北、東半部有局部短暫雨，其中以基隆北海岸、東北部和大台北偏山區降雨時間比較多一些，至於台北平地和北部其他地區以多雲偶飄雨為主。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平說，未來一周以周三、周四水氣相對比較多一點，屆時南邊低壓系統通過呂宋島進入南海，有些風向和水氣加乘，導致東半部水氣變多，基隆北海岸及東北部有局部大雨發生機率。

氣象局觀測，帛琉西方海面有個低氣壓，向西北移動，時速15公里。官欣平表示，由於海溫條件不錯，它有持續發展成颱的機率，今和周二慢慢接近呂宋島，今發展時間較短，周三下半天進入南海後，發展時間較長，在它往西碰到中南半島前都有發展性。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

至於屆時低壓系統會不會和東北風產生「共伴效應」？官欣平解釋，已進入秋冬季節，東北風和南方水氣會增強降雨，共伴效應多少是有的，只是程度上的表現，如果低壓越北邊、輸送水氣越明顯，加乘就比較多，反之若越南邊則較少。

▼熱帶擾動發展中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨4時真實色雲圖顯示，熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀發展中；最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東西方海面海溫仍高，有利熱帶擾動發展；美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，其路徑的分布以通過呂宋島，再進入南海的機率為最高。

吳德榮說，然而，熱帶擾動發展的強度、距離台灣的遠近，皆為其與東北風產生共伴效應強弱的關鍵有不確定性 ，且模式仍在調整中，應持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天東北風的水氣仍多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，東北部、東部仍有較大降雨，北台偏涼，新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天微熱早晚涼；今晚、周二東北風水氣略減、氣溫微升，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲、新竹以南則是晴朗穩定的天氣。

▼美國系集模式（GEFS）模擬顯示熱帶擾動未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳德榮表示，周三至周五晨，熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，共伴效應致使東北風水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，北部、東半部局部地區雨勢大，中南部雲量增多，北台氣溫漸降；周五上午起東北風水氣減少，天氣好轉，大台北雨後多雲，北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則晴朗穩定。

吳德榮說，周六、周日各地天氣穩定，北部及東半部為多雲時晴，桃園以南晴朗無雲，僅東北部仍有局部短暫、少量降雨的機率；周五至周日有微弱冷空氣南下，各地早晚已稍有寒意。

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北北基宜大雨特報！颱風可能生成時間、路徑曝　北東再變天
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