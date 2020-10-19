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準颱風+冷空氣接力！更多地區將跌破20度　周三起防共伴效應大雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，帛琉西方海面有個低氣壓，向西北移動，時速15公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（19日）表示，在菲律賓東方海面上有個低壓擾動正在發展，有機會發展成為颱風，周三、周四北部、東北部及東半部雨勢會增多；由於有更多冷空氣南下，周五、周六空曠地區將有更多地方降到20度以下，提醒您要留意換季的準備。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

彭啟明今在臉書說，這周還是持續東北風的天氣，台灣的天氣在東北與西南兩個區塊落差相當大，好像是秋冬天和夏天的差別，一邊晴朗，一邊陰沉偶雨也較涼；北台灣的朋友也要留意，長袖及薄外套可以多使用了，如果不注意很容易著涼感冒。

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彭啟明指出，這周北方的高壓勢力頗為穩固，台灣在高壓的邊緣，只有北部和東半部在東北風的前緣，較有感覺北方溫度勢力的變化；而台灣的南邊在菲律賓東方海面上，有個低壓擾動正在發展，等到進入南海後，和上周一樣也有機會持續發展成為颱風，整個大環境還是導引往西往越南方向前進。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼北部、東半部雨不停。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，台灣這周就在南北兩個高低壓勢力間，相對壓力落差很大，風速也明顯增強，尤其在東北部迎風面以及沿海區域，宜蘭仍要留意每天有些較大雨勢出現，是否會有前幾天的極端降雨，類似共伴效應，則有待滾動式的觀察與預測；中南部從桃園、新竹以南則變化不大，南部雲嘉南到高屏要留意穩定大氣下，又加上光化反應，空氣品質會顯著較差。

彭啟明說，大致上今天東北部的降雨稍微趨緩，周二略增多，周三、周四要留意低壓逐漸接近菲律賓，朝南海前進，東北風更為增強，北部、東北部及東半部雨勢會增多；周五低壓進入南海後，降雨才會趨緩一些。

彭啟明提醒，而這周北方高壓勢力會較前幾周增強一些，也有更多系統在發展，有更多冷空氣南下，北部的溫度會再下滑，周五、周六預期早晚低溫會再降一些，空曠地區將有更多地方降到20度以下；北部在10月下旬將有顯著的秋涼感覺，提醒您要留意換季的準備。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提到，中短期一周後到兩周的天氣仍和這周類似，依舊為東北風，南方仍有低壓擾動醞釀，西太平洋還是有颱風在發展，只不過侵襲台灣的機會轉低；說實在，現在才是秋冬季的開始，很多人對東北部陰雨綿綿已經受不了了，其實才經歷幾周而已，類似天氣還會有幾個月。

彭啟明指出，過去這一周新北到宜蘭山區附近顯著有雨勢，雖然降雨熱點還是在南宜蘭，但翡翠水庫的集水區仍有持續降雨，過去一周水位已經上升7公尺，蓄水量也有63%；不過，也只有翡翠水庫有顯著進帳，其他例如桃園、新竹和苗栗等水庫還是日不敷出，還需要大家能夠減量，能夠多存點資源，才能應付秋冬季的枯水期。

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，這周都是東北風影響，中南部為多雲到晴、日夜溫差大的天氣，迎風面北部、東半部有雨；今偏向桃園以北、東半部有局部短暫雨，其中以基隆北海岸、東北部和大台北偏山區降雨時間比較多一些，至於台北平地和北部其他地區以多雲偶飄雨為主。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

官欣平說，未來一周以周三、周四水氣相對比較多一點，屆時南邊低壓系統通過呂宋島進入南海，有些風向和水氣加乘，導致東半部水氣變多，基隆北海岸及東北部有局部大雨發生機率。

氣象局觀測，帛琉西方海面有個低氣壓，向西北移動，時速15公里。官欣平表示，由於海溫條件不錯，它有持續發展成颱的機率，今和周二慢慢接近呂宋島，今發展時間較短，周三下半天進入南海後，發展時間較長，在它往西碰到中南半島前都有發展性。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

至於屆時低壓系統會不會和東北風產生「共伴效應」？官欣平解釋，已進入秋冬季節，東北風和南方水氣會增強降雨，共伴效應多少是有的，只是程度上的表現，如果低壓越北邊、輸送水氣越明顯，加乘就比較多，反之若越南邊則較少。

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