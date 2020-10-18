快訊／3夾擊「豪大雨彈」又炸4縣市！準颱風路徑出爐　下周麻煩了

▲台灣南方有一大低壓帶，菲東也有低壓發展。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局18日深夜10時15分持續針對北北基宜4縣市發布「豪雨特報」，受東北風影響，晚間至19日（下周一）宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率。提醒民眾連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局預報，晚間至19日晨基隆北海岸、大台北山區及宜花地區降雨仍較明顯，有局部大雨或豪雨發生機率，白天起降雨逐漸趨緩，但桃園以北及東半部地區仍有不定時短暫雨出現，其中以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢較為明顯，其他地區則維持多雲到晴，午後中南部山區及南部近山區平地留意午後熱對流發展。

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溫度方面，北台灣高溫約24、25度，竹苗及花東地區高溫約27至29度，中南部仍有31度左右的高溫，至於各地低溫約21至24度，中南部日夜溫差較大。

豪雨特報：

大雨區域－台北市、新北市、基隆市。

豪雨區域－宜蘭縣。

▲下周台灣附近水氣增多，北東雨勢明顯。（圖／中央氣象局）



氣象局表示，目前菲律賓東方的大低壓帶環境中有低氣壓正在發展醞釀，最快20、21日（下周二、三）有發展成颱機率，屆時若生成將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel，米克羅尼西亞命名，意即戰士）。

依據模式資料顯示，此低壓系統未來將逐漸發展並朝西移動，預計在21、22日（下周三、四）左右會通過菲律賓呂宋島進入南海，這段時間可能會為台灣附近帶來一些水氣，加上此時台灣附近東北風較為強勁，因此迎風面地區的降雨強度會增加，基隆北海岸、宜蘭地區留意有局部大雨發生的機率，其他各地雲量也將增多。

氣象局預估，20至24日（下周二至六）基隆北海岸及東北部地區降雨較為明顯，桃園以北及花東地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；其中21、22日隨著準颱風逐漸通過菲律賓後進入南海，北東雨勢較明顯，不過因系統強度及未來路徑仍有分歧，水氣影響程度待觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明也分析，下周的天氣還是有點小麻煩，仍有擾動低壓發展，持續東北風，有時候南邊也帶來暖濕水氣。

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