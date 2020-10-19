發現潛在新冠療法！美14歲女孩奪3M青年科學家獎　獲72萬獎金

▲切布羅魯下一步著眼於攜手科學家共同努力，旨在把研究成果轉化為真正療法。（圖／翻攝自YouTube／Anika Chebrolu）

記者詹雅婷／綜合報導

全球科學家現正積極尋找治療新冠肺炎的方法，值得一提的是，美國14歲女孩切布羅魯（Anika Chebrolu）的表現亮眼，透過電腦模擬發現可能的潛在療法，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽，拿到2萬5000美元（約新台幣72萬元）獎金。

CNN報導，切布羅魯起初把目標鎖定在能與流感病毒蛋白結合的先導化合物，但由於新冠肺炎在全球大流行，且在短時間內大幅衝擊全世界，因此在導師的協助之下，轉而研究新冠病毒。她透過電腦模擬，發現棘突蛋白選擇性結合的先導化合物。

切布羅魯透露，在瞭解1918年西班牙流感全球大流行的始末後，就有了尋找潛在療法的想法，因為儘管市場上每年都有接種疫苗和抗流感的藥物，美國每年還是有人因此喪命。

在挑戰賽結果出爐後，評委欣蒂摩斯（Cindy Moss）表示，切布羅魯在研究這一塊做得相當全面，檢視大量數據，也是一名出色的溝通者，「她願意用自己的時間與才能來幫助這個世界變得更美好。」

談及未來下一步，切布羅魯著眼於攜手科學家、研究人員共同努力，旨在把研究成果轉化為真正療法，控制疫情的發病率及死亡率。

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