刻畫人性矛盾與衝突技巧　《家庭式》勇奪新北學生影像新星獎

▲臺北藝術大學得獎作品《家庭式》代表同學接受侯市長頒發超級新星獎。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為鼓勵青年學生從事影像創作，舉辦「新北市學生影像新星獎」，今年已邁入第5屆，祭出高達150萬元總獎金，吸引多達478件作品參賽。18日在府中15紀錄片放映院舉辦頒獎典禮，共選出22組得獎作品，市長侯友宜特別出席，頒發最大獎超級新星獎給臺北藝術大學作品《家庭式》，以及新北精神獎給越南新住民第二代創作《在水一方》。

侯友宜表示，今年新北精神獎入圍作品都體現了新住民、新能量的新北特色，除了兩部由新北雙溪高中、新北高工同學拍攝的新住民主題紀錄片，還有兩部臺北藝術大學拍攝關於北漂求學、求職議題的作品。

侯友宜說，在新北市2030願景工程中，推動「新住民」文化交流是很重要的一個面向，看到同學能夠用鏡頭紀錄新住民、新移民的生活點滴，證明新北市正一步一腳印的邁向「宜居城市」，讓所有市民在這座城市找到屬於自己的榮耀。

▲得獎作品《在水一方》拍攝團隊雙溪高中同學及畢業校友接受侯市長頒發「新北精神獎」。

文化局指出，今年首獎超級新星獎由國立臺北藝術大學作品《家庭式》獲得，這部由游珈瑄自編、自導、自演的作品，今年才在臺北電影節入圍最佳短片、女主角、新演員獎項，導演才華深受肯定，這次在新北市一舉拿下最大獎實至名歸。

代表新北市影像創作特色的「新北精神獎」由雙溪高中同學及畢業校友共同創作的《在水一方》獲得，本片由越南新住民第二代林芝蒂擔任編劇及演員，從自身故事出發，關注新住民面對社會異樣眼光及對母親家鄉文化的認同過程。

文化局表示，最佳劇情片由朝陽科大王岑瑜執導的《白色燕尾》獲得。評審讚譽本片呈現出宛如電影《鋼琴教師》般冷靜的女性情慾故事，深刻地描繪女性的情感關注焦點。最佳紀錄片由世新大學魏超然導演的《醫路》獲得，本片是少數紀錄醫學院學生求學歷程的紀錄片，透過兄弟兩人對比強烈的設定，以及醫學生家庭對教育的獨特觀點，帶領觀眾看見醫學生的求學之路。

▲新北市長侯友宜（左4）、文化局長龔雅雯（左3）及與會的頒獎貴賓、入圍學生團隊大合照。

動畫片及實驗片同樣有令人眼睛一亮的作品，最佳動畫片由樹德科大團隊創作的《化羽》獲得，這部片靠著強大的執行力、宏廣的故事架構，超越學生程度的企圖心，獲得評審青睞。最佳實驗片由臺藝大電影系楊融導演的《丑角》獲得，本片結合實拍與動畫，慢慢剖析作者埋藏在心裡深處的祕密，透過影像面對自我的真誠之作。

評審團表示，今年能夠獲得新星獎最佳影片的作品都有一定的代表性，展現了當代學生創作不斷突破過往的框架，從社會事件、真實人物尋找靈感，以跨領域的視野及細緻的觀察，呈現出學生操作影像敘事的高度技巧，也預見未來臺灣影視的發展趨勢。

本次也頒發專屬高中以下創作的「種子新星獎」，由彰化國中拍攝唐氏症母女相依相存的紀錄片《柔柔》、台北美國學校拍攝藝術家優席夫紀錄片《野生藝術家》，以及臺中市青年高中的校園喜劇片《問事少年》獲得，評審驚豔於當代青少年對影像的熟悉度與掌握能力，加上題材跟類型的多元，期待未來這些同學進入大學後百花齊放的學生電影榮景。

文化局表示，新北市一直致力於提供年輕人在文化藝術的創作路上有更多的支持跟幫助，「學生影像新星獎」便是一個相當重要的青年影視政策，期待新北市能夠成為各位同學創作的起點，帶著這份榮耀持續走向未來，走向國際。今年所有入圍作品，將會在10月18日至25日於府中15舉辦「新星影展」放映，讓大家能夠一睹精彩的學生電影創作，全程免費入場，歡迎各位影迷進場觀賞。

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