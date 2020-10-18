　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

刻畫人性矛盾與衝突技巧　《家庭式》勇奪新北學生影像新星獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲刻畫人性矛盾與衝突技巧 《家庭式》勇奪新北學生影像新星獎。（圖／新北市文化局提供）

▲臺北藝術大學得獎作品《家庭式》代表同學接受侯市長頒發超級新星獎。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為鼓勵青年學生從事影像創作，舉辦「新北市學生影像新星獎」，今年已邁入第5屆，祭出高達150萬元總獎金，吸引多達478件作品參賽。18日在府中15紀錄片放映院舉辦頒獎典禮，共選出22組得獎作品，市長侯友宜特別出席，頒發最大獎超級新星獎給臺北藝術大學作品《家庭式》，以及新北精神獎給越南新住民第二代創作《在水一方》。

侯友宜表示，今年新北精神獎入圍作品都體現了新住民、新能量的新北特色，除了兩部由新北雙溪高中、新北高工同學拍攝的新住民主題紀錄片，還有兩部臺北藝術大學拍攝關於北漂求學、求職議題的作品。

侯友宜說，在新北市2030願景工程中，推動「新住民」文化交流是很重要的一個面向，看到同學能夠用鏡頭紀錄新住民、新移民的生活點滴，證明新北市正一步一腳印的邁向「宜居城市」，讓所有市民在這座城市找到屬於自己的榮耀。

▲刻畫人性矛盾與衝突技巧 《家庭式》勇奪新北學生影像新星獎。（圖／新北市文化局提供）

▲得獎作品《在水一方》拍攝團隊雙溪高中同學及畢業校友接受侯市長頒發「新北精神獎」。

文化局指出，今年首獎超級新星獎由國立臺北藝術大學作品《家庭式》獲得，這部由游珈瑄自編、自導、自演的作品，今年才在臺北電影節入圍最佳短片、女主角、新演員獎項，導演才華深受肯定，這次在新北市一舉拿下最大獎實至名歸。

代表新北市影像創作特色的「新北精神獎」由雙溪高中同學及畢業校友共同創作的《在水一方》獲得，本片由越南新住民第二代林芝蒂擔任編劇及演員，從自身故事出發，關注新住民面對社會異樣眼光及對母親家鄉文化的認同過程。

文化局表示，最佳劇情片由朝陽科大王岑瑜執導的《白色燕尾》獲得。評審讚譽本片呈現出宛如電影《鋼琴教師》般冷靜的女性情慾故事，深刻地描繪女性的情感關注焦點。最佳紀錄片由世新大學魏超然導演的《醫路》獲得，本片是少數紀錄醫學院學生求學歷程的紀錄片，透過兄弟兩人對比強烈的設定，以及醫學生家庭對教育的獨特觀點，帶領觀眾看見醫學生的求學之路。

▲刻畫人性矛盾與衝突技巧 《家庭式》勇奪新北學生影像新星獎。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市長侯友宜（左4）、文化局長龔雅雯（左3）及與會的頒獎貴賓、入圍學生團隊大合照。

動畫片及實驗片同樣有令人眼睛一亮的作品，最佳動畫片由樹德科大團隊創作的《化羽》獲得，這部片靠著強大的執行力、宏廣的故事架構，超越學生程度的企圖心，獲得評審青睞。最佳實驗片由臺藝大電影系楊融導演的《丑角》獲得，本片結合實拍與動畫，慢慢剖析作者埋藏在心裡深處的祕密，透過影像面對自我的真誠之作。

評審團表示，今年能夠獲得新星獎最佳影片的作品都有一定的代表性，展現了當代學生創作不斷突破過往的框架，從社會事件、真實人物尋找靈感，以跨領域的視野及細緻的觀察，呈現出學生操作影像敘事的高度技巧，也預見未來臺灣影視的發展趨勢。

本次也頒發專屬高中以下創作的「種子新星獎」，由彰化國中拍攝唐氏症母女相依相存的紀錄片《柔柔》、台北美國學校拍攝藝術家優席夫紀錄片《野生藝術家》，以及臺中市青年高中的校園喜劇片《問事少年》獲得，評審驚豔於當代青少年對影像的熟悉度與掌握能力，加上題材跟類型的多元，期待未來這些同學進入大學後百花齊放的學生電影榮景。

文化局表示，新北市一直致力於提供年輕人在文化藝術的創作路上有更多的支持跟幫助，「學生影像新星獎」便是一個相當重要的青年影視政策，期待新北市能夠成為各位同學創作的起點，帶著這份榮耀持續走向未來，走向國際。今年所有入圍作品，將會在10月18日至25日於府中15舉辦「新星影展」放映，讓大家能夠一睹精彩的學生電影創作，全程免費入場，歡迎各位影迷進場觀賞。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
東森全球精鷹系統完美巔峰！王令麟：翻轉直銷、努力就能成就事業
快訊／台北男車內離奇亡！啟動久停…民眾經過一看嚇傻
72歲阿伯「賣房娶妻」　網紅嬌妻驚人身分起底！買家曝成交價打
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北山藥評鑑冠軍誕生　農業局邀您品嚐秋季美味

刻畫人性矛盾與衝突技巧　《家庭式》勇奪新北學生影像新星獎

海巡署海洋學生體驗營　金門「深度教育、體驗海巡」首發登場

風水太好！烏日納骨塔塔位擠爆　台中人4天搶號碼牌「排到生氣」

內政部長徐國勇視察台南市警局　慰勉基層員警辛勞

現身戲院觀看《無聲》　黃偉哲：歡迎大家一起以行動支持國片

梅山太平雲梯三週年慶　「鼓樂太平樂悠遊」喜迎150萬人次

嘉市搖滾音樂祭開鑼　麋先生、海豚刑警、神棍樂團文創園區開唱

佈局明年台灣設計展　黃敏惠市府團隊參訪新竹市

推廣消防助警器　吳鳳科大前進社區防火教育、助警器安裝宣導

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

新北山藥評鑑冠軍誕生　農業局邀您品嚐秋季美味

刻畫人性矛盾與衝突技巧　《家庭式》勇奪新北學生影像新星獎

海巡署海洋學生體驗營　金門「深度教育、體驗海巡」首發登場

風水太好！烏日納骨塔塔位擠爆　台中人4天搶號碼牌「排到生氣」

內政部長徐國勇視察台南市警局　慰勉基層員警辛勞

現身戲院觀看《無聲》　黃偉哲：歡迎大家一起以行動支持國片

梅山太平雲梯三週年慶　「鼓樂太平樂悠遊」喜迎150萬人次

嘉市搖滾音樂祭開鑼　麋先生、海豚刑警、神棍樂團文創園區開唱

佈局明年台灣設計展　黃敏惠市府團隊參訪新竹市

推廣消防助警器　吳鳳科大前進社區防火教育、助警器安裝宣導

能高縱走7天6夜悲劇！男山友失溫身亡　隊員苦找訊號求救

宋威龍跟親姊合照！　網狂讚高顏值「基因強大」：這一家人腿逆天

丹麥公開賽／去年亞軍奧原希望直落二馬琳　生涯超級750賽首冠

泰政府強力水柱鎮壓民眾！　Nichkhun、BamBam心痛聲援：暴力無用

MotoGP／SUZUKI包辦冠軍＆季軍，小馬弟也上台！亞拉岡最速報

招手公車被忽略！暴走婦「人肉擋路」拍窗8分鐘　下場悲劇了

快訊／台北男車內離奇亡！白車啟動久停…民眾經過一看嚇傻

台灣大再拿《英雄聯盟：激鬥峽谷》代理權　12月開放公測

南投28K包棟變同住！晚上被嗆安靜氣炸…老闆娘出面：另組是熟客

「是讓人掉淚的A片」蔡明亮：沒有《天邊一朵雲》，怎會有《色，戒》

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

基隆36年老店林家豬腳年底熄燈！大批饕客崩潰

鄭文燦研擬成立　風箏訓練基地

全國登山日千人登太平雲梯

石門老梅國小創校120年校慶

快訊／台南「北門電腦商場」驚傳熄燈！網傻：童年掰了

蘇花公路受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車

男子服役期間與國小女童「愛愛」被告判緩刑

梅山「太平雲梯」三週年慶

阿里山林鐵神木線18日復駛

挖土機壓下半身！工人腿斷忍痛鑿洞

2020台南古都國際半程馬拉松熱鬧起跑

更多熱門

相關新聞

新北山藥評鑑冠軍誕生

新北山藥評鑑冠軍誕生

為鼓勵農友提升山藥品質，農業局輔導新北市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，18日在台北市希望廣場，評選出今年度的新北山藥冠軍，共有50位在地農友參與，依品種與栽培方式分為原生種穴管栽培、原生種非穴管栽培、大薯種紅、白皮屑、刺薯種等4個組別，經過評審嚴格評比選出今年新北市最厲害的山藥。

石門老梅國小創校120年校慶

石門老梅國小創校120年校慶

新北雙溪牡丹溪岸整治獲獎

新北雙溪牡丹溪岸整治獲獎

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台

小馬夫妻祝福新北聯合婚禮準新人

小馬夫妻祝福新北聯合婚禮準新人

關鍵字：

新北影像創作

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

娶敗家女後「一天餐費65元」！三樣菜吃兩年

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面