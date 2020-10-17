　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台　侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲毛寶貝進朱銘美術館走伸展台 侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道。（圖／朱銘美術館提供）

▲毛寶貝進朱銘美術館走伸展台，侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

朱銘美術館與新北市動物保護防疫處17日舉行「金生今生−金飯碗頒獎典禮」，由新北市長侯友宜授獎予模範飼主，並邀請愛心大使徐薇帶著自家狗兒，一起來美術館走秀，每一隻毛寶貝和飼主完美搭檔，成鎂光燈嬌點！

新北市長侯友宜17日帶著8歲的警犬查理走星光大道，並頒發金飯碗及1000元禮券給動保處票選活動選出的20名優良飼主。查理是從非法繁殖場救出來的犬隻，經警犬隊訓練後，現正擔任重大活動場地安檢工作。侯友宜表示，為推廣毛寶貝照護與寵物長照政策，特別與朱銘美術館共同舉辦「模範飼主金飯碗」頒獎典禮，讓社會大眾對老殘疾毛寶貝需求多一點關懷和疼惜。

▲毛寶貝進朱銘美術館走伸展台 侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道。（圖／朱銘美術館提供）

▲新北市長侯友宜頒發金飯碗及1000元禮券給動保處票選活動選出的20名優良飼主。

朱銘美術館館長賴素鈴指出，希望透過活動的舉辦讓毛爸媽知道，只要遵守禮儀規範，做好配套措施，就能和毛孩一起同遊美術館。此外，透過這次的模範飼主票選活動看到很多感人故事，棄養、被虐或生重病的孩子，在家人的愛和呵護之下過得很幸福。為鼓勵模範飼主，今天特別開放300組認養10年以上或需長期照護的毛孩參加，報名飼主不僅享免費入館，還獲贈客製化毛孩專屬的「金飯碗」。

擔任新北市不離不棄毛寶貝愛心大使的徐薇則說，毛寶貝Collie已經14歲，曾歷經嚴重過敏，皮膚病，2019年更因腎臟病被宣告僅剩3個月壽命，在她細心呵護之下，至今仍健康快樂與家人生活在一起，希望傳達愛就是不離不棄，期盼能喚起更多民眾一起關注寵物長照的需求。

▲毛寶貝進朱銘美術館走伸展台 侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道。（圖／朱銘美術館提供）

▲新北市長侯友宜17日帶著8歲的警犬查理走星光大道。

朱銘美術館表示，獲得模範飼主票選第一名的長毛吉娃娃「Febby」是被不良繁殖場虐養的孩子，聲帶被割除，無法插管、無法洗牙，且長期關籠脊椎變形，還有疝氣、瓣膜性心臟病等毛病。同樣獲選模範飼主的貴賓「黑將」，也是從非法養殖場救出來的，當時三個月大的他得了犬瘟，每天都要打一大管針，已經十歲的黑將骨質跟消化系統都不是很好，季節變換時都會吐血或拉血，吃的藥和保養食品比爸媽加起來還多。

朱銘美術館說，這些受盡苦難以或年長的毛孩，因為有飼主的愛心照護，現在才能擁有幸福的笑容。動保處積極推廣「老殘疾犬隻」認養，希望藉由活動增進民眾對老殘疾毛寶貝的長期照護與認養，盼在大家的努力下幫更多毛寶貝找到溫暖的家。

► 美麗最大的祕密

▲毛寶貝進朱銘美術館走伸展台 侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道。（圖／朱銘美術館提供）

▲朱銘美術館館長賴素鈴指出，只要遵守禮儀規範，做好配套措施，就能和毛孩一起同遊美術館。

▲毛寶貝進朱銘美術館走伸展台 侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道。（圖／朱銘美術館提供）

▲擔任新北市不離不棄毛寶貝愛心大使的徐薇帶著毛寶貝Collie走星光大道。

ET快訊
霸氣男「幫買單又送湯」！二寶媽淚：全家向您道謝　好心哥曝光
獨／台中打卡熱點「草悟廣場」11/1熄燈！市府給回應
放學接到辦公室！小一兒突喊「這裡不能吹喇叭」　她一看糗爆
快訊／雞屎哥朝「挺港餐廳」潑屎　法院裁定收押禁見
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨家／台中打卡熱點「草悟廣場」11/1吹熄燈號…市府回應了

「海派浪漫」光雕17日登場　基隆新風情映照正濱漁港畔

台南火車節「動力火車」開唱大批粉絲朝聖　黃偉哲：一起追火車開心快樂過週末

新北雙溪牡丹溪岸整治　榮獲公共工程優質獎肯定

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台　侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道

男子服役期間與國小女童「愛愛」被告　法院：顯有悔意雙方和解判緩刑

小馬幸福夫妻秘笈大公開　祝福新北聯合婚禮準100對新人

黃偉哲鳴笛經典DT668蒸汽火車　奔馳大台南

不是像極了愛情這就是愛情！　黃偉哲見證42對鑽石婚夫妻表揚

蘇花受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車　89歲翁闖禍：霧氣害的

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

獨家／台中打卡熱點「草悟廣場」11/1吹熄燈號…市府回應了

「海派浪漫」光雕17日登場　基隆新風情映照正濱漁港畔

台南火車節「動力火車」開唱大批粉絲朝聖　黃偉哲：一起追火車開心快樂過週末

新北雙溪牡丹溪岸整治　榮獲公共工程優質獎肯定

毛寶貝進朱銘美術館走伸展台　侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道

男子服役期間與國小女童「愛愛」被告　法院：顯有悔意雙方和解判緩刑

小馬幸福夫妻秘笈大公開　祝福新北聯合婚禮準100對新人

黃偉哲鳴笛經典DT668蒸汽火車　奔馳大台南

不是像極了愛情這就是愛情！　黃偉哲見證42對鑽石婚夫妻表揚

蘇花受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車　89歲翁闖禍：霧氣害的

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！　現場人潮擠到炸開

《琅琊榜》小飛流變大學生！借書2年…圖書館「出絕招」催還書

興大、清大開發「新穎二維類腦神經突觸」　開啟人工神經新紀元

林宥嘉「蒙眼走紅毯」意外搶鏡　炎亞綸髒辮花費5小時：絞盡腦汁

中職／德保拉不在意三冠王　前面沒得分替隊友很緊張

「死後多久靈魂會走」官員答不出「我沒往生過」　議員：這基本常識

P.League+／璞園兵分兩路撞期怎麼分？　楊宜峰：P聯盟為主

深夜「碰一聲」！　婁峻碩睜眼驚見自己「只穿內褲被關門外」

67歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！年紀還小孫女20歲　一年後超狂近況曝光

霸氣男「幫買單又送湯」！二寶媽含淚：全家向您道謝　好心哥曝光

地方熱門新聞

快訊／台南「北門電腦商場」驚傳熄燈！網傻：童年掰了

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

基隆36年老店林家豬腳年底熄燈！大批饕客崩潰

挖土機壓下半身！工人腿斷忍痛鑿洞

蘇花公路受阻2小時！轎車隧道衝對向撞2車

南鐵東移　前牛埔里長：如果有錯，應誠心道歉

南警3天大執法要讓人民有感

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

陳永和：林飛帆在生不救！死後捻香

男子服役期間與國小女童「愛愛」被告判緩刑

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩

屏東林管處僱森林護管員甄試　即日起郵寄報名

桃園建置約169公里長　共同管道

愛在桃園感恩回饋　公益園遊會

更多熱門

相關新聞

小馬夫妻祝福新北聯合婚禮準新人

小馬夫妻祝福新北聯合婚禮準新人

2020新北市聯合婚禮將於11月1日浪漫登場，民政局17日特別舉辦新人說明會，除宣導婚育福利資訊，及安排現場受理結婚登記收件，並邀請演藝圈中令人稱羨的銀色夫妻小馬與小米，與100對新人分享婚姻心得，祝福準新人們攜手前行新生活的路上，幸福美滿，現場甜蜜溫馨。

突然不適！小黃司機昏厥前極力閃前車　撞檳榔攤身亡

突然不適！小黃司機昏厥前極力閃前車　撞檳榔攤身亡

南警即時找回毛小孩　萌犬「金金看」女主人淚眼婆娑哭喊不再讓你離開視線了！

南警即時找回毛小孩　萌犬「金金看」女主人淚眼婆娑哭喊不再讓你離開視線了！

新北三峽區農會120周年慶

新北三峽區農會120周年慶

新北眷村文化節週週抽好禮　金門雙人來回機票

新北眷村文化節週週抽好禮　金門雙人來回機票

關鍵字：

新北朱銘毛小孩

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

繩索突斷！28歲攀岩妹急墜122m慘死

降5900元！好市多i11 128G不到21K

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面