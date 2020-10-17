▲毛寶貝進朱銘美術館走伸展台，侯友宜帶8歲警犬查理走星光大道。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

朱銘美術館與新北市動物保護防疫處17日舉行「金生今生−金飯碗頒獎典禮」，由新北市長侯友宜授獎予模範飼主，並邀請愛心大使徐薇帶著自家狗兒，一起來美術館走秀，每一隻毛寶貝和飼主完美搭檔，成鎂光燈嬌點！

新北市長侯友宜17日帶著8歲的警犬查理走星光大道，並頒發金飯碗及1000元禮券給動保處票選活動選出的20名優良飼主。查理是從非法繁殖場救出來的犬隻，經警犬隊訓練後，現正擔任重大活動場地安檢工作。侯友宜表示，為推廣毛寶貝照護與寵物長照政策，特別與朱銘美術館共同舉辦「模範飼主金飯碗」頒獎典禮，讓社會大眾對老殘疾毛寶貝需求多一點關懷和疼惜。

▲新北市長侯友宜頒發金飯碗及1000元禮券給動保處票選活動選出的20名優良飼主。



朱銘美術館館長賴素鈴指出，希望透過活動的舉辦讓毛爸媽知道，只要遵守禮儀規範，做好配套措施，就能和毛孩一起同遊美術館。此外，透過這次的模範飼主票選活動看到很多感人故事，棄養、被虐或生重病的孩子，在家人的愛和呵護之下過得很幸福。為鼓勵模範飼主，今天特別開放300組認養10年以上或需長期照護的毛孩參加，報名飼主不僅享免費入館，還獲贈客製化毛孩專屬的「金飯碗」。

擔任新北市不離不棄毛寶貝愛心大使的徐薇則說，毛寶貝Collie已經14歲，曾歷經嚴重過敏，皮膚病，2019年更因腎臟病被宣告僅剩3個月壽命，在她細心呵護之下，至今仍健康快樂與家人生活在一起，希望傳達愛就是不離不棄，期盼能喚起更多民眾一起關注寵物長照的需求。

▲新北市長侯友宜17日帶著8歲的警犬查理走星光大道。

朱銘美術館表示，獲得模範飼主票選第一名的長毛吉娃娃「Febby」是被不良繁殖場虐養的孩子，聲帶被割除，無法插管、無法洗牙，且長期關籠脊椎變形，還有疝氣、瓣膜性心臟病等毛病。同樣獲選模範飼主的貴賓「黑將」，也是從非法養殖場救出來的，當時三個月大的他得了犬瘟，每天都要打一大管針，已經十歲的黑將骨質跟消化系統都不是很好，季節變換時都會吐血或拉血，吃的藥和保養食品比爸媽加起來還多。

朱銘美術館說，這些受盡苦難以或年長的毛孩，因為有飼主的愛心照護，現在才能擁有幸福的笑容。動保處積極推廣「老殘疾犬隻」認養，希望藉由活動增進民眾對老殘疾毛寶貝的長期照護與認養，盼在大家的努力下幫更多毛寶貝找到溫暖的家。

► 美麗最大的祕密

▲朱銘美術館館長賴素鈴指出，只要遵守禮儀規範，做好配套措施，就能和毛孩一起同遊美術館。

▲擔任新北市不離不棄毛寶貝愛心大使的徐薇帶著毛寶貝Collie走星光大道。