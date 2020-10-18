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新北山藥評鑑冠軍誕生　農業局邀您品嚐秋季美味

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▲新北山藥冠軍誕生 農業局邀您品嚐秋季美味。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局簡任技正洪勝雄（左）頒發原生種（穴管栽培）冠軍簡聰林（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵農友提升山藥品質，農業局輔導新北市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，18日在台北市希望廣場，評選出今年度的新北山藥冠軍，共有50位在地農友參與，依品種與栽培方式分為原生種（穴管栽培）、原生種（非穴管栽培）、大薯種（紅、白皮屑）、刺薯種等4個組別，經過評審嚴格評比選出今年新北市最厲害的山藥。

新北山藥產地為瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、淡水、三芝、汐止等區，栽培特色的「基隆原生種」山藥品種為主，肉質較為細緻，而其中非穴管栽培的山藥，外觀雖較細小，但口感特別Q彈；穴管栽培的山藥，外表平滑，口感較為綿密且黏性高，最長可達130公分。

▲新北山藥冠軍誕生 農業局邀您品嚐秋季美味。（圖／新北市農業局提供）

▲基隆原生種山藥。

農業局表示，本次評鑑計有原生種（穴管栽培）19位，原生種（非穴管栽培）17位，大薯種9位，刺薯種5位等4組共50組參賽。各組冠軍為原生種冠軍簡聰林、原生種非穴管藍仕明、大薯種張世陽、刺薯種吳春雄。

原生種（穴管栽培）組冠軍簡聰林表示，基隆原生種的山藥是個非常嬌貴的品種，照顧上也須特別費心，針對灌溉排水與病蟲害防治方面下了很大的功夫，全心顧好山藥田的栽培管理，才有辦法生產出外觀細緻且口感美味的山藥。

▲新北山藥冠軍誕生 農業局邀您品嚐秋季美味。（圖／新北市農業局提供）

▲中華民國全國農會理事林讚枝（左）與大薯種山藥冠軍張世陽（右）。

新北市農會理事長林溪水表示，原生種山藥一直以來都是新北市的特色農產品，吃起來口感又細又Q，而因緊鄰消費地，新鮮度更勝日本進口山藥，無論是涼拌生食、熱食滋補皆非常對味，目前正於盛產季節，而今天現場也有設有山藥展售攤位，歡迎大家多多採購，品嚐在地的秋季美味，一齊支持在地小農。

農業局表示，今年與台北凱撒大飯店合作，採用新北山藥開發五星山藥快餐車及五星飯店期間限定山藥料理，並舉辦山藥一日體驗行程，帶領民眾悠遊山藥產地並親身體驗山藥採收，最後也邀請大家於11月1日，來雙溪高中的產地展售會逛逛，在享受山藥產地的優美風景之餘，同時品嘗美味的五星山藥快餐車小吃，並購買產地最新鮮的山藥。

相關的山藥體驗內容及報名資訊，可至「新北市農業局−稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。購買山藥可洽瑞芳地區農會：02-24972760~3或02-2497-8704、平溪區農會：02-2495-1051、三芝區農會：02-2636-3111。

► 美麗最大的祕密

▲新北山藥冠軍誕生 農業局邀您品嚐秋季美味。（圖／新北市農業局提供）

▲蘆洲區農會理事長李賢宗（左）與刺薯種山藥冠軍代領人吳春雄媳婦（右）。

▲新北山藥冠軍誕生 農業局邀您品嚐秋季美味。（圖／新北市農業局提供）

▲中華民國全國農會常務監事白添枝（左）與原生種（非穴管栽培）冠軍代領人藍澤清（右）。

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