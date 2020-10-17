▲新北雙溪牡丹溪岸整治，榮獲公共工程優質獎肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

109年度新北市政府公共工程優質獎於16日頒獎，新北市政府農業局辦理「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」，營造多孔隙環境，兼顧生態保育與防災需求的理念，經評選委員一致肯定，榮獲優質獎殊榮。

農業局指出，新北市雙溪區牡丹溪五分橋上游護岸因颱風大雨等影響，造成基礎掏刷，於轉彎段溪水更越過護岸造成附近農地損失，為保障農民生命財產安全，市府即規劃整治工程改善，在安全的基礎下，兼顧生態，右側護岸還地於河增加排洪需求空間，緩坡護岸提供廊道維持生物通行，並以砌石生態工法，營造多孔隙環境及多樣性生物棲息空間。

▲新北市公共工程優質獎與新北市長侯友宜合影。

農業局說，左側既有護岸也利用砌石進行基礎補強，以縮小開挖規模，減少影響範圍，施工期間利用灘地土石方進行圍堤導水，降低施工對下游水體混濁影響，值得一提的是，農業局於工程規劃階段委請生態專家調查周遭生態，蒐集溪流整治前、後的基礎生態資料提供規劃參考，工程一併改善原有固床工過高及恢復魚道功能，同時保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石，儘量維護既有動植物生態及河道環境，營造多樣性生物棲息空間，兼顧生態保育與防災需求。

農業局表示，工程於2019年7月開始施作，施工期間因正值汛期，除經歷利奇馬及米塔颱風侵襲，亦需隨時注意因豪大雨造成溪水暴漲，另外為了友善生態環境，施工過程維持下游穩定水質水量，未造成下游水質污染，在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工，於12月如期如質完工，工期140天，工程經費925萬元，對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法，減輕對自然環境造成傷害，達成人與自然的雙贏。

農業局長李玟表示，近年來生態保育意識抬頭，農業局提倡整治工程與環境共存，在保護人民生命財產的同時，減少了對環境的影響，本次獲獎工程以生態作為基礎的整治理念，提供生態廊道，營造水棲生物的復育空間，豐富環境生物多樣性，該工程完工後復育效果優良，河道內可見臺灣馬口魚、臺灣石（魚賓）群聚及小白鷺在沿岸覓食，感謝109年度新北市政府公共工程優質獎評選委員的肯定，讓農業局榮獲優質獎殊榮，未來將持續精進，致力於工程友善環境。

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