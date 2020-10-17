▲石門老梅國小創校120年校慶，侯友宜肯定育才無數。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市老梅國小17日舉辦120週年校慶大會，市長侯友宜到場送上生日祝福，為校友合力完成的校慶紀念碑揭幕，他並頒贈獎座予傑出校友，感謝他們在各行各業奉獻心力。另外，侯友宜也特別將老師傅製作的校慶風箏傳承給學校的小區長，祝福老梅國小「箏箏日上，生生不息」。

侯友宜表示，老梅國小是臺灣最北端的百年小學，多年來學校結合週邊豐富自然資源，發展在地特色的風箏及海洋課程，讓孩子獲得適性的學習，也因此多次獲得教育部教學卓越獎、閱讀磐石獎及特色學校獎，辦學績效深獲肯定。

▲新北市長侯友宜為老梅國小送上生日祝福。

侯友宜說，老梅國小多年來育才無數，許多傑出校友在各行各業貢獻心力，並關心與支持母校的發展，這都是造就老梅國小不斷進步的重要力量，讓孩子們開心快樂成長，學習更多的知識。

老梅國小校長黃家裕表示，非常高興看到許多校友回娘家，未來希望推動學校永續發展，並協助社區創生，如發放地方農特產紀念品、商家DM、行銷青春山海線等，體現校慶「傳承、永續、共好」的主要精神。

教育局表示，老梅國小創立於西元1900年，120週年特別以「老梅雙甲子・薪傳一世情」為主題，規劃系列校慶活動，包含「校慶慶祝大會」、「設置小梅勵學基金」、「成立校友會」、「校史文物數位化」、「為愛而跑120」、「溯源尋根遠足趣」等。另外，還有「校史文物照片展」、「師生校友藝文展」、「雙甲子紀錄影片首映」等活動，讓師生、校友分享老梅雙甲子的榮耀喜悅。

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