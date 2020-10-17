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小馬幸福夫妻秘笈大公開　祝福新北聯合婚禮準100對新人

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▲小馬幸福夫妻秘笈大公開 祝福新北聯合婚禮準100對新人。（圖／新北市民政局提供）

▲銀色夫妻小馬與小米，與100對新人分享婚姻心得。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020新北市聯合婚禮將於11月1日浪漫登場，民政局17日特別舉辦新人說明會，除宣導婚育福利資訊，及安排現場受理結婚登記收件，並邀請演藝圈中令人稱羨的銀色夫妻小馬與小米，與100對新人分享婚姻心得，祝福準新人們攜手前行新生活的路上，幸福美滿，現場甜蜜溫馨。

民政局長柯慶忠表示，聯合婚禮是新北市最重要的囍事活動，為協助新人學習經營婚姻生活及適應與調整，除邀請名人夫妻分享婚姻相處訣竅，並邀請專業醫療人員講解新人備孕、懷孕及產後照護等注意事項，全方位支持新人身心靈。

小馬和老婆小米結婚近6年感情甜蜜，小馬說，外界看我們像神仙伴侶，但其實也跟一般夫妻一樣會吵架，過程中自己太愛講道理，想要爭個輸贏，兩人總是會僵持不下。冷靜思考後，才發現家裡是講愛的地方並不是講道理的地方，而且誰爭贏了，其實就是輸了。

▲小馬幸福夫妻秘笈大公開 祝福新北聯合婚禮準100對新人。（圖／新北市民政局提供）

▲美麗人生產後護理之家護理長柯乂尹也現場傳授新人在懷孕期的注意事項。

小馬認為，和老婆從認識、交往到走進婚姻，因有共同信仰，讓彼此從婚姻中學習神愛的力量，而成為彼此的幫助，面對各種磨合與挑戰，更能自我省察，用體諒、安撫與包容，擺正自己的位置，調和雙方在家庭的角色。他說，婚姻是需要花時間及精力用心經營的，捨己奉獻，更能得到祝福，感情越香越濃。

此外，美麗人生產後護理之家護理長柯乂尹也現場傳授新人在懷孕期的注意事項，包括懷孕初期不適症狀、飲食及生活作息建議；懷孕中期產檢及營養攝取；懷孕後期身體不適應症狀及生產方式的選擇等。對於已懷有身孕的新人，柯乂尹也細心提醒產後媽咪傷口照護及寶寶照護常見問題等。

今年聯合婚禮以「情定新北、幸福藍海」為主題，邀請百對新人變裝參加「英雄婚禮派對」帥氣走秀進場，許多新人也現場互探軍情，期待自己的英雄造型吸睛指數破表，同時兼具時尚感，留下難忘的婚禮回憶。

戶政科長顏耀明表示，11月1日的聯合婚禮將在福容大飯店（漁人碼頭店）舉行，歡迎市民朋友一同觀禮，感受英雄們浪漫的俠骨柔情。

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