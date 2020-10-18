徒步闖鐵道！司機員驚恐煞停…男嚼檳榔走近怒嗆：為什麼不壓死我

記者莊智勝／台南報導

臉書粉專「湯瑪士的日常」今（18日）PO出一段影片，一名身穿白襯衫、短褲的男子沿著鐵道步行，列車見狀急忙煞停，男子還走近嗆聲「為什麼不要壓死我？」畫面曝光後立即引起網友討論。對此，鐵路警察局台南分駐所副所長表示，本案發生於今早7時35分，男子疑似精神狀況不穩，當員警獲報趕抵現場時，男子已自行離去，但目前警方已經掌握其身分，後續將依《鐵路法》裁罰，並通報衛生局進行自殺防救。

▲台南一名男子闖入鐵道，還對著台鐵司機員嗆聲「為什麼不壓死我」。（圖／翻攝臉書粉專「湯瑪士的日常」）

該段影片係由台鐵列車人員拍下，畫面中，司機員駕駛列車沿著鐵道南下，不料卻在台南保安站附近路段目擊遠處有名男子闖入步行，嚇得急忙煞停，列車還因此廣播「本列車在此臨時停車，請各位旅客稍候」；而司機員也透過無線電回報狀況，「那個人真的很奇怪喔，他就是要讓你撞！」

而身穿襯衫的男子見到列車停下後，還一邊嚼著檳榔、一邊主動走近，情緒激動地向司機員嗆聲，「你為什麼不要壓死我？你為什麼不要壓死我啦？幹嘛停下來？」見到司機員拿出手機錄影存證時，男子還激動拋擲手中物品，「你拍什麼拍啦！」

對此，鐵路警察局台南分駐所副所長向《ETtoday新聞雲》表示，本案發生於今早7時35分許，同仁接獲台鐵保安站員工轉報後，立即前往現場察看，惟當下男子已經自行離開現場，後續列車恢復通行。

副所長指出，事後透過轄區派出所進行追查，已經掌握該名男子身分，初步了解，男子疑似有精神上的疾病，因此才會闖入鐵道中意圖尋短；而男子的行為已經違反《鐵路法》，後續將依法裁罰，同時通知衛生局關懷，進行自殺防救措施，以免憾事發生。

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