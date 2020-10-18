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高雄知名酒店又爆酒客衝突　男慘遭「打破頭」！業者歇業3天

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▲▼高雄美麗華又發生酒客打架糾紛 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄知名酒店外清晨又爆發酒客打架糾紛。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄知名酒店前又發生打架衝突事件，18日一群酒客清晨散場時，疑似其中有人喝得太醉，突然大聲咆哮，結果引起現場其他人不滿，雙方爆發激烈口角，其中一方甚至料出刀棍、追打，導致其中一人被打得頭破血流，但一群人在警方趕到前一哄而散，對此業者對外一度宣稱是搶搭計程車的糾紛，不過案情似乎不單純，下午酒店業者與警方在同一地點召開記者會對外澄清。

▲▼ 高雄美麗華又發生酒客打架糾紛 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄知名酒店外清晨又爆發酒客打架糾紛。（圖／地方中心翻攝）

從現場的畫面，可以看到當時一大群人，在街頭爆發扭打，一路還打到大馬路上，這個地點就在知名酒店的正前方，雙方人馬越打越兇，眼看場面幾乎快要完全失去控制，其中一名穿短褲的男子，被打到滿頭是血、人都被逼到路中央，但對方還不放過他，飛踢狠踹樣樣來，其中兩人手上還疑似拿了「西瓜刀」，不斷朝他揮砍，場面一片混亂。

一旁酒店人員眼看情況失控，也全都衝出來制止，兩派人馬見狀趕緊將打架的男子拉開，大家會那麼緊張，原因全出在高雄這家酒店，先前才剛因為店外砍人奪命，讓高市警局高層大地震換血、前警察局長遭到拔官，目前業者暫時休業3天（18至20日）。

▲▼高雄美麗華又發生酒客打架糾紛 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄新興分局下午緊急開記者會澄清。（圖／地方中心翻攝）

店家經理盛文智下午受訪表示：「開業三個月來，我們都很謹慎，真的是酒客的問題，坐計程車因為有兩台車客人要做，但有一方就罵髒話，然後雙方就起了爭執，我們要去制止也是很不好處理，未來加強自主管理的部分，客人進來會查看背包（看是否有違禁品），也會增加保全。」

▲▼高雄美麗華又發生酒客打架糾紛 。（圖／地方中心翻攝）

▲酒店一方派代表表示會加強自主管理。（圖／地方中心翻攝）

店家否認雙方在酒店內就先有一波爭執，而新興分局的偵查隊長林宗賢也指出，「我們找到被害人之後，發現被害人穿著短褲，雙手雙腳受傷，他是表示叫計程車的時候，不曉得是否發出的聲音比較大聲，影響到對方的人，所以才引發衝突，我們詢問酒店的員工，也是說喝酒後口氣可能比較衝，才發生這起案件。警方將在找到施暴的一方，說明案情，以釐清當時狀況。」

新興分局呼籲酒店業者一定要做好自主管理，勿讓酒客在酒店內任意滋事，若酒店內部管理未做好，警方定強勢介入，避免不法情事再度發生。並且呼籲民眾暴力不能解決事情，針對各項暴力等犯罪行為，除持續規劃深夜臨（路）檢、巡邏勤務，遇有街頭滋事案件，立即啟動快速打擊部隊強力壓制，民眾人身財產安全，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

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