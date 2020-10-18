屏東男撿拾保特瓶...隨機車滑落高1米高田　警民+小貨車助脫困

▲屏東縣潮州警分局中山路派出所警員江家德、王峻胤與熱心民眾，以小貨車將車拉上道路，順利脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮劉姓男子，騎乘裝有輔助輪的機車，行經潮州鎮光春路與興美路時，為撿拾路旁保特瓶，未注意路旁坑洞，致滑落路旁田裡，潮州警方獲報前往協助，發現路旁與田間落低差有1公尺，拜託報案人及友人合力拉高機車後輪，央請熱人民眾利用小貨車將綁住繩索將機車拉到路面，順利脫困。

▲機車拉到路上。

潮州警分局中山路派出所警員江家德、王峻胤於日前11時50分執行巡邏勤務時，接獲110報稱在潮州鎮光春路與興美路口有機車掉入田裡，需要警方協助。

江、王兩員立即趕往現場，發現劉姓男子騎乘裝有輔助輪的普通重機車，因下車撿拾路邊寶特瓶時，未注意路旁有坑洞，機車不慎滑落路旁的田裡，路過潘姓女子看到後主動報案請求協助。

由於劉男身體行動不便，拄著拐杖，機車掉落的田裡距路面有1公尺落差，警方會同報案的潘女及友人劉男合力將摩托車後輪抬高，再請一旁熱心民眾駕駛小貨車前來協助經以繩索綁於重機車尾翼，順利將該車拖離田間，順利脫困，讓劉及及報案人對警方的幫忙，相當感謝。

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