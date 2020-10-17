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50~64歲流感疫苗「年底前可望恢復公費」　莊人祥揭評估關鍵

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▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗開打12天已經打掉採購量的一半！衛福部長陳時中16日宣布應變機制，今（17）日起暫緩無高風險慢性病的50~64歲族群接種，也引發各界批評。疾管署發言人莊人祥晚間受訪表示，主要是希望提升65歲以上年長者和學齡前幼兒施打率，若接近設定的目標值，緩打對象就可評估恢復施打，以目前接種趨勢來看，今年底之前就可望重啟。

公費流感疫苗今年採購603萬劑，統計10月5日開打至16日為止，累積施打已達到318.1萬劑，去年同期才僅接種243.4萬劑，落差相當明顯，其中接種最踴躍的是65歲以上長者，接著就是50~64歲中壯年族群。

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陳時中今（17）日下午召開臨時記者會回應流感疫苗議題，他首先針對宣布暫緩對基層里長等增加工作負擔、造成不便等狀況致上最大歉意。他也強調，公費流感疫苗目標為群體免疫，讓超過25%民眾接種疫苗就足以達到效果，「不是每個人都要打」。

陳時中表示，因為不是每個人都要打，就要選定最高效益族群，公費流感疫苗以高風險與高傳播族群為目標，避免感染後引發重症死亡，或者出現群聚，其中以65歲以上長者以及學齡前的兒童的高風險性高、較為敏感族群。

但根據最新接接種率統計來看，65歲以上長者目標接種52.5%，現階段僅達35.6%、幼兒目標55.5%，目前僅24.3%接種；至於被暫緩的50~64族群歲目標施打率18.7%，已經接種14.7%，相對已經很接近目標。

陳時中坦言，50~64歲族群的行動力過往沒有那麼高，今年一下衝上來「沒有料到這樣的情況」，也必須對此做出即時調整。

至於該族群何時能恢復施打，莊人祥晚間受訪表示，主要得以其他族群接種情況與目標值評估，當若65歲以上老人和學齡前幼兒施打情形改善「接近目標值」，就可以考慮重啟，至於要多接近，疾管署還要再討論議定，然而以目前施打情況來看，應該不會拖到明年，也就是說，今年底之前就有望可以恢復施打。

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