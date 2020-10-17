霸氣男「幫買單又送湯」！二寶媽含淚：全家向您道謝　好心哥曝光

▲好心大哥坐在兄妹2人背後。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、趙蔡州／彰化報導

彰化市一位陳姓婦人日前在臉書表示，她16日晚間騎車載兒女外門吃飯，不料遭到一輛轎車擦撞，只能讓孩子先離開到派出所對面的鴨肉飯點餐吃，兩兄妹由於家中經濟拮据，只能點簡單的鴨肉飯省著吃，未料有一名暖心大哥見狀，二話不說替2人付清餐錢，讓她們一家人真的相當感激。

原來陳媽媽16日晚間7時許騎車載兒子、女兒外出吃飯，不料過程中被一輛轎車擦撞，由於她必須與肇事者到警局做筆錄，只能讓兒子女兒先到派出所對面的湘園鴨肉飯吃晚餐，由於她家裡的經濟相當拮据，平日生活還要靠社福機構幫忙，加上這次還碰上機車損毀，兄妹倆只能簡單點一大一小兩碗飯來吃。

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▲暖心大哥替兄妹倆付清餐錢，陳媽媽知情後相當感動。（圖／翻攝彰化人大小事）

兄妹2人用餐到一半，有名暖心大哥突然向老闆說，要替2人付清全部飯錢，甚至還加碼點了湯與小菜。陳媽媽做完筆錄趕到鴨肉店，聽見孩子說「有1位大哥哥幫我們付餐錢」讓她感動萬分，事後也決定到臉書社團發文，感激說「希望有愛心的您有看到，我們全家向您道謝。」

根據《自由時報》報導，他們家前幾年因為工作出問題、經濟拮据，儘管有彰化家扶中心、慈濟幫忙，平日也是省吃儉用過日子，這一次暖心大哥哥的愛心舉動，真的讓她們一家人非常感動，雖然不知道對方的真實身分，「但我們還是要謝謝您！」