「死後多久靈魂會走」官員答不出「我沒往生過」　議員：這基本常識

圖文／鏡週刊

你知道人往生後，靈魂多久會離開身體嗎？台中市國民黨議員冉齡軒昨（16日）進行質詢時，就殯葬與環保議題，詢問民政局長吳世瑋「人往生後，靈魂多久會離開身體？」局長沉默3秒後回答「我沒往生過，不知道。」沒想到冉卻說，身為局長應該要知道「大約8個小時，這是基本知識。」

冉齡軒提到，現今殯葬以火葬居多，但多數長者仍不太能接受火葬，覺得死後身體還要被燒，違背傳統觀念。接著冉齡軒突然請教民政局長吳世瑋，問到「局長，你知道人往生以後，靈魂多久會離開身體？」殺得吳世瑋措手不及，沉默3秒後尷尬表示不知道，因為自己沒往生過。

沒想到冉齡軒竟回局長，「你要知道啊！你是局長啊！大約是8個小時。」她笑著說，所以民間有唸經8小時內不能去動遺體的說法，認為這是基本知識，官員應該要知道。

事後冉齡軒受訪時解釋，很多人都聽過人死後8小時靈魂才會離開的說法，但遺體火化仍讓多數長者有所顧忌，且會對環境造成影響；吳世瑋也替議員緩頰，表示質詢過程沒有覺得被冒犯，能感受到對方對殯葬議題的關心。



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