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國道驚悚一瞬間！天外飛來「大型異物爆擊」　擋風玻璃秒碎裂

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記者徐愷昕／台東報導

經營《跟著Via趣旅行》臉書粉專的E小編，15日下午與先生從台東開車北返台中途中，車輛在長治交流道附近突遭莫名大型異物擊中擋風玻璃，嚇得坐在副駕駛座的她立馬驚醒，晚上遂趕緊將事發影片上傳粉專，提醒大家開車真的要時時刻刻注意四周狀況！所幸此事故並沒有造成人員傷亡，但該段行車紀錄器被上傳至網路後因實在太驚悚，瞬間引發網友熱議。

▲▼高速公路飛來橫禍，擋風玻璃瞬間爆裂。（圖／臉書《跟著Via趣旅行～Part II》授權提供）

▲▼一輛轎車15日行駛於國道3號時遇橫禍，擋風玻璃遭擊中爆裂。（圖／臉書《跟著Via趣旅行～Part II》授權提供）

▲▼高速公路突飛來橫禍，車輛擋風玻璃瞬間爆裂。（圖／臉書《跟著Via趣旅行～Part II》授權提供）

知名部落客的E小編（Elva）15日晚上於臉書《跟著Via趣旅行》上傳一段行車紀錄器影像，表示自己當天下午4時許與老公正從台東開車回台中，怎料行經國道3號靠近長治交流道附近時，天外突飛來橫禍，一個莫名異物不偏不倚打中她轎車「黑骨雞」的擋風玻璃，致當下原先在副座打瞌睡她也瞬間完全清醒，不禁直呼：「就在這一瞬間，車子完全無法閃躲…太太太可怕了！」

此段影像瞬間引發網友熱議，大家看完紛紛留言，「魂嚇到飛了」、「台灣國道的日常…」、「人生走馬燈瞬間跑過去」、「好險人沒事！是我一定會大尖叫」等語。而根據回放影片，E小編指出：「乍看很像兇手是右前方的貨車，也有朋友認為是右前方的車子輾到東西彈飛起來」，慶幸自己這次逃過一劫，並表示目前已有向國道警備案，不過由於筆錄時並未連絡到釀禍車主，後續仍有待警方持續釐清。

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▲▼高速公路飛來橫禍，擋風玻璃瞬間爆裂。（圖／臉書《跟著Via趣旅行～Part II》授權提供）

▲E小編指出，她家的車輛「黑骨雞」15日突遭不明物重擊。（圖／臉書《跟著Via趣旅行～Part II》授權提供）

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