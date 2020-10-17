▲新北眷村文化節週週抽好禮，加碼金門雙人來回機票大獎。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

邁入第11年的新北眷村文化節，今年以「眷味召集令」為主題，用眷村的氣味、滋味、趣味，三方面呈現眷村歷史與特色，讓民眾可以體驗眷村當年大夥相聚的溫馨。文化局表示，10月底前還有5大活動接力登場，參加集章活動就有機會抽金門雙人機票大獎，免費報名講座可拿好禮。

▲「趣味集菜抽好禮」週週抽數位迷彩空軍飛行包，11月初加碼抽金門雙人來回機票。

「眷村美食串門子講座」：邀請三重一村原眷戶與其他眷村眷二代與大家聊聊回憶點滴，10月17日、10月24日及10月31日在16號眷舍庭園分享真實的眷村文化。講座開放線上報名，即可獲得一村LED紀念手持風扇，邀請大家聆聽那些光陰的故事及記憶中的美味。

「趣味集菜抽好禮」：為了讓民眾能夠細細走訪空軍三重一村，設計了可邊走邊玩的集章活動，對應人生滋味的酸甜苦辣，每週設定不同滋味主題，民眾到三重一村找尋散落園區的眷村菜食譜，解任務、集戳章，完成後即可參加抽獎，週週抽數位迷彩空軍飛行包，11月初加碼抽金門雙人來回機票。

▲「眷村美食串門子講座」邀請三重一村原眷戶與其他眷村眷二代分享回憶點滴。

「懷舊知識大考驗擂台賽」：10月底前在國定及例假日上下午定時舉行，針對眷村時期流行的人事物及一村有趣的冷知識，展開精彩的知識考驗賽，成功答題的民眾就有機會獲得限量的懷舊紀念便當盒。

「遷臺歷史記憶庫」：10月18日下午進行僅此一場的專題分享會，由財團法人沈春池文教基金會主辦，在空軍英勇事蹟的背後，總有不為人知的血淚故事，透過對談、介紹影視作品等方式，娓娓道來這群鐵翼雄鷹的傳奇及空軍精神。

▲「懷舊知識大考驗擂台賽」成功答題的民眾就有機會獲得限量的懷舊紀念便當盒。

「空軍與三重一村的榮光歲月」：由軍事收藏家彭斯民老師提供，陳列多項自1930年以來珍貴的空軍相關文物，包括飛行頭盔、彈射椅、中正劍以及防砲相關文物等，即日起至12月31日與一村文物共同展出，紀錄一村歷史與生活軌跡，也訴說空軍建軍沿革，讓大家能夠更深入了解空軍與三重一村的文化及歷史。

文化局表示，受新冠病毒影響，新北市為落實防疫措施，鼓勵入園民眾配戴口罩，並一律採實聯制入園及配合測量額溫，若遇無法保持安全社交距離時，務必配戴口罩。期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。更多詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。

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