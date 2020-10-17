▲風起雲湧共存共榮，新北三峽區農會120周年慶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農會創會120周年，三峽區農會16日上午11時在新北市政府六樓禮堂舉辦記者會，向大家宣布三峽區農會今年已經120歲了。邀請三峽幼兒園帶來活潑可愛的開場舞蹈表演，並且準備傳統封茶儀式，讓貴賓們一同將親手寫下的願望小卡及三峽白茶封罐典藏，將來打開時不只能品嚐到好茶，還能與親朋好友細細品味封茶時的感動，宛如時光膠囊般，頗具傳承意義。

農業局指出，三峽區農會創立於西元1900年，為臺灣第一家農會，初名為「三角湧農會署辦事處」，後歷經「三角湧信用組合」、「三峽信用組合」、「三峽信用利用購買販賣組合」、「三峽街農業會」、「三峽鎮農會」等過程，到現今的「三峽區農會」，共歷時120年。其中昭和12（西元1937）年由「三峽信用利用購買組合」起造的民生街三峽鎮農會大樓，更是三峽地區相當重要的歷史建築。

▲三峽特產梨仔筍、碧螺春綠茶細麵、蜂蜜。

三峽地區氣候溫和、空氣濕潤涼爽且雨量均勻，土壤富含有機質，非常適合茶葉種植，加上三峽擁有特色茶種「青心柑仔」，製作出的碧螺春綠茶有淡淡綠豆香氣，廣為品茗人士所愛，而以不噴藥方式種植，吸引小綠葉蟬吸吮茶葉而製作出的「蜜香紅茶」，散發出自然果香及蜜香，讓許多民眾一試成主顧。三峽肥沃土質也培育出優質綠竹筍，甜度、水份媲美水梨，素有「梨仔筍」美譽；此外三峽優良氣候環境也吸引許多蜂農到此放養蜜蜂，產出高品質蜂蜜，還曾獲得全國國產蜂蜜評鑑特等獎殊榮。

三峽區農會理事長林文良表示，三峽地區地靈人傑，有多樣優質農特產品，三峽農會更是全臺灣第1家農會，有120年悠久歷史，三峽區農會將會以超過百年的智慧。10月25日農會將於三峽國小舉辦「風起雲湧雙甲子−農產品行銷」主場活動，當天規劃50個攤位，供全臺各地百歲農會、三峽區青農與產銷班（符合3章1Q）擺攤展售，以及販售由農會家政班所製作的美食，並準備「食農教育闖關區」、「DIY挑戰區」及「農業推廣教育成果展」等活動。

▲三峽蜜香紅茶。

此外，120周年三峽區農會更推出多檔系列活動，除了10月31日舉辦食農教育活動，提供民眾製作披薩、田園導覽以及採製茶體驗，農會也將於25日至31日，在三峽歷史文物館及三峽國小舉辦「共存共榮三角湧−三峽區農會雙甲子回顧展」，展示2甲子歲月間三峽區農會歷史沿革與文物，帶領大家走過時光隧道，一起回味農會從創立初期一步一腳印，逐漸發展成熟的歷史足跡；11月7日則將舉辦「茶鄉走讀」健走活動，帶領大家深入三峽傳統茶產業聚落，探究歷史與農村特色，歡迎大家一起來同樂！

副市長吳明機表示，三峽區農會利用在地經營優勢，配合宣導市府政策，每年辦理碧螺春、蜜香紅茶評鑑，去年更首次舉辦白茶評鑑，還成立有機綠竹筍產銷班，推廣三峽農業不遺餘力。農會是市政府與農友最重要的夥伴，市府將持續照顧農友，推出新農漁民輔導計畫，並開拓16處小農鮮舖、4處農民直銷站及15處新北希望市集，協助農友打開通路，讓小農的努力被更多人看見，實踐市府照顧小農精神。

▲三峽農會120周年慶壽桃。

農業局表示，本次規劃10月31日於安坑地區（安坑在地菜園、建安製茶廠、山水畔生態農場）辦食農教育活動，提供民眾製作披薩、採製茶體驗，每人300元，限40人，可洽三峽區農會企劃稽核部王美華主任，電話：02-2671-1002分機166。以及11月7日舉辦「茶鄉走讀」健走活動，可上三峽區農會網站及大三鶯走路節FB網頁報名，每人350元，限300名額。

► 美麗最大的祕密

▲左起：三峽農會總幹事張永巨、理事長林文良、新北市副市長吳明機及農業局長李玟。