吃烤鴨拉肚子留負評！店家反擊：根本沒營業　魯男搞錯店家慘了

▲桃園莊姓男子今年7月間在龍潭區某家烤鴨店買半隻烤鴨回家當晚餐，未料與妻子友人享用後卻拉肚子，氣得上店家網站留下負評，未料卻搞錯店家挨告。（圖／翻攝自店家網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子今年7月間在龍潭區某知名烤鴨店網站留下不推薦負評聲稱，「老婆首次買半隻烤鴨回家當晚餐…未料3人吃完後都在馬桶上拉肚子…謹慎啊…」等語，店家則回擊「當天根本沒營業」並截圖提告，大批網友也認為莊男應該是搞錯店家了，莊男事後查出搞錯店家趕緊留言道歉，強調絕未有誹謗店家之意；桃檢根據莊男供詞確認是搞錯店家，也在網站留言道歉，偵結予以莊男不起訴處分。

檢警指出，32歲的莊姓男子在今年7月14日下午5時許，在龍潭區某烤鴨店網站留言「不推薦XX北京烤鴨...昨天老婆第一次買半隻當晚餐，加炒了米血糕、金針菇、高麗菜，整個量很多，可惜餅皮明顯不夠，我跟老婆與一位好友3人共食，今天3人都在馬桶上拉肚子...」，店家察覺後立即在網站反擊聲稱13日公休沒營業，且他們的炒鴨骨也不會加配料去炒，懷疑莊男惡意誹謗，嚴重影響商譽，也向龍潭警分局提告妨害名譽，不少網友也質疑莊男根本搞錯店家，亂留負評確實影響店家名譽。

莊男後來發現搞錯店家，趕忙在烤鴨店家網站粉絲頁下方留言道歉，他聲稱沒有要誹謗店家的意思，因為確實他與老婆、友人吃過後都有拉肚子情況，才會想向店家反映注意衛生，他看到店家回覆後，查看地圖才發現搞錯店家…

桃檢認為，莊男購買烤鴨店家與留錯負評的店家，在地圖上查看相距約有3.8公里差距，莊男也出示與妻子、友人Line之間對話，證明確有拉肚子情形，發現搞錯店家後立即留言道歉，確實沒有誹謗店家意圖，莊男辯詞應可採信，偵結莊男妨害名譽罪嫌予以不起訴處分。

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