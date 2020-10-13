訂單見「集運必吃負評」　同行笑：怎樣都划算！加碼驚曝台南紅人

▲客無理要求，「疊單就拒收」！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

奧客百百款，連訂餐都還要求外送員「尊爵獨享服務」？一名外送員傻眼表示，最近收到一張訂單，客人卻備註「不可集運送餐，否則拒收，再送一支負評」的要求，讓原PO求助「真的會為他棄單嗎？或棄掉另一單嗎？」文章曝光後，同行建議照送無誤，依照SOP回報給公司，「車資照拿還有員餐吃，怎樣都划算！」

一名網友在臉書《UberEATS台灣》透露，昨（12）日接到一張訂單，備註欄上卻要求外送員「集運勿接此單」，客人還強調，只能獨送這張單，一旦發現先送別人餐點，「必拒收並負評！」

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客人不忘解釋背後原因，「不是要刁難外送夥伴，好幾次集運送了其他地方，過來之後炸物軟掉～飲料變沒冰，東西冷掉！」對此，原PO看傻眼求助，「如果遇到這要求的客人，真的會為他棄單嗎？或棄掉另一單嗎？」

文章貼出後，底下網友噴笑表示，正確說法應該是疊單，而不是集運，「集運是殺小！去買淘寶啦」、「我們才不會集運勒，我們頂多疊單」、「他把uber跟熊貓搞混了，uber疊單的機率超低，除非下雨」、「他是什麼咖啊？不會自己買喔，當外送員是他請的」、「只能服務她一人的概念」、「跟他說集運可能在倉庫30天唷，要是卡海關可能拖半年」。

▲同行對於「客人拒收的舉止」，反而樂不可支！（圖／翻攝UberEATS台灣）



不少同行直言，「送啊，回報拒收、未支付款項，一個負評車資照拿還有員餐吃，怎樣都划算」、「是我一定接的啊，他拒收我高興，這麼愛請大家吃飯，好人一枚」、「拒收也不錯，回報客服『顧客拒收』，這樣還能賺員工餐，另外如果是拒收取消，他也沒辦法給負評」、「照送，都滑開始配送了無法棄單，送到他拒收就SOP處理，他以為她誰啊付幾十塊外送費就想當大爺，系統派單又不是我們能決定的，他自己去跟客服反映啊」。

留言串中，原PO也補充說明，「我們都是滑開始配送才看的到客人的備註訊息，萬一你已經接了疊單後開始配送，才看到他那訊息的話，系統又不是把他排第一個送，那就真的只能等客人拒收囉」。

▼同行爆料，奧客是台南區紅人！（圖／翻攝UberEATS台灣）

