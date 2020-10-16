桃園醉男殺人無保請回被罵翻！地院更裁逆轉收押：重罪恐逃亡

▲桃園市陳姓男子本月10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，16日向桃園地院羈押庭報到受訪時強調只擔心自己念大學的女兒。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與胡姓男子因日前敬酒糾紛懷恨在心，本月10日在平鎮區某餐廳時再度碰上胡姓男子，雙方扭打後陳持預藏摺疊刀1刀猛刺胡後逃逸，胡送醫急救後不治，桃檢依殺人罪嫌聲押，桃園地院以「陳男酒後一時衝動，非故意犯」裁定無保請回，桃檢提出抗告，高院發回地院更裁，16日地院召開羈押庭審理，法官裁定陳男收押但未禁見。

檢警指出，45歲的陳姓男子10日凌晨1時許酒後經過平鎮區南豐路上某家快炒店，發現45歲胡姓男子轎車停放店前，因之前曾向胡男敬酒遭譏諷「你是甚麼咖？沒資格向我敬酒」，讓陳覺得在朋友前很沒面子，因而懷恨在心，陳發現胡男車子停在餐廳前，帶著酒意到店內果然發現胡與曾姓等4名工人喝酒，陳男池甩棍先攻擊胡，雙方扭打後，趁胡不注意之際，持摺疊刀猛刺左胸1刀，行兇後隨即逃逸，曾姓友人發現胡倒地，左胸湧出大量鮮血，趕緊報警並打119請救護車將胡送醫急救，經搶救後胡宣告不治。

▲桃園市陳姓男子16日出庭前，與辯護律師討論殺人案相關案情。（圖／記者沈繼昌攝）

案發後，桃園檢方以陳男有逃亡、串證之虞，且犯下本刑最輕5年以上之重罪，依殺人罪嫌將陳向地院聲押；桃園地院法官審訊後，以陳男係酒後行為，無法預知行為之結果，並非故意犯，難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，裁定無保請回並限制住居，檢方於13日提出抗告，台灣高院後來發回桃院更裁。

桃園地院16日下午召開羈押庭，陳姓男子準時出庭，面對媒體詢問仍十分鎮定，他說，從無保請回到更裁這幾天，心情平和沒想太多，目前只擔心就讀大學的女兒，擔心她沒飯吃，所以這幾天還是都有工作，他是低收入戶，所以準備相關資料想辦法申請低收入戶，希望能獲得通過，確保女兒還有一點收入與保障，對於案情不想說太多，犯案過程會詳細向法官報告。

地院法官羈押庭審訊後，以陳男涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，犯後有事實足認有逃亡之虞者、所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞者，地院綜上考量，非予羈押難保後續追訴及審判程之進行，認為被告有羈押原因及必要，因此裁定羈押但未禁見通信之必要。

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