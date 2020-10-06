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知名法式小館被嫌「貴又不好吃」　老闆夫妻竟怒鎖店門嗆：麥造

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▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳姓女子抱怨餐廳料理不好吃，竟遭老闆夫妻反鎖大門不讓離開。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北1名陳姓女子去年底到1間法式小館用餐，離開沒5分鐘就上網給店家負評，還打電話回店裡抱怨「不好吃」，今年初，陳女和母親又到店裡追討上次用餐收據，小館老闆夫妻氣得反鎖店門，在店內和陳女發生肢體衝突，雙方互告傷害等罪，台北地檢署6日依妨害自由起訴蔡姓老闆夫妻，陳女因正當防衛弄傷老闆娘部分不起訴。

這間法式小館位於台北市公館商圈附近，主打搭配法式傳統鹹派、甜點的下午茶套餐，在網路上頗受好評，陳姓女子在2019年12月27日下午，前往用餐時，為了不想吃沙拉，但店家表示無法接受分開點餐，雙方有些不愉快，陳女用餐後離開，就上網留言批評店家「又貴又不好吃」，還打電話回店裡抱怨。

2020年1月9日晚間，陳女再和母親到店裡，希望拿到上次用餐的收據，蔡姓老闆夫妻發現是上次負評抱怨的陳女，就把店門反鎖，不讓陳女和母親離開，雙方直接在店內發生拉扯，後來陳女和母親掙脫逃離，店員還一路尾隨，跟著她們直到上計程車。

事後雙方告上法庭，小館老闆控告陳女負評涉嫌妨害名譽，老闆娘檢具醫院證明指控陳女在拉扯間導致她的手臂挫傷；陳女和母親則反控店家鎖門不讓走，涉嫌妨害自由。

檢察官勘驗店內監視器、陳女po網內容等事證後認為，陳女把抒發個人消費感受，不能算妨害店家名譽，衝突當下為了掙脫而不慎弄傷老闆娘，則是出於正當防衛，因此陳女被控部分全部不起訴，至於老闆娘夫妻把店門反鎖，不讓客人離開，則已經觸犯妨害自由強制罪嫌，因此依法起訴。

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