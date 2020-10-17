眼鏡行員工跑店後理貨　尖眼賊立馬闖入秒削8200元　警查摩鐵逮人

▲桃園李姓男子15日闖入桃園區永安路某眼鏡行，趁店員在倉庫理貨無人看雇店面下手竊取8千餘元逃逸，桃警16日晚間在長壽路拘捕李男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市永安路某眼鏡行15日發生店員在倉庫理貨時，遭不明男子闖入竊取收銀機內8千餘元現金竊案，業者將監視畫面上傳臉書《桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區》，聲稱竊賊僅花1分鐘偷走店內所有現金，呼籲網友幫忙尋人，桃園警分局研判竊賊可能投宿附近旅館，16日晚間果然在某摩鐵查獲李男到案，並起出剩餘贓款1500元，李男坦承犯案，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園李姓男子15日闖入桃園區永安路某眼鏡行行竊，被監視畫面錄下證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，桃園區永安路某眼鏡行15日上午遭竊店內現金8200元，轄區埔子派出所員據報後調閱眼鏡行週邊監視器，發現51歲的李姓男子行竊得手後，徒步逃逸後搭計程車離開現場，員警研判李男可能投宿附近旅館，經逐一訪查後於16日晚間8時許查獲李男到案，並起出剩餘贓款1500元。

▲桃園李姓男子15日闖入桃園區永安路某眼鏡行行竊，員警逮獲後起出剩餘贓款1500元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男在偵訊時坦承犯案，辯稱因缺錢花用沿途觀察店家，發現眼鏡行店面無人看顧才闖入行竊，共竊取8200元，用來購物與支付摩鐵住宿費用等，警方根據眼鏡行業者上傳遠端監視畫面，確認李男穿著與監視畫面行竊男子相符，員警查出李男有多項竊盜前科，全案依竊盜罪嫌將李男移送桃檢偵辦。

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