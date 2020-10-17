　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陳同佳案！　香港保安局李家超：沒有法律基礎與台灣司法互助

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 香港保安局長李家超。（圖／路透社）

▲香港保安局長李家超。（圖／路透社）


記者陳政錄／綜合報導

在台港政府角力，以及犯嫌真實投案意願未明下，港男陳同佳赴台投案持續陷入僵局。對於陸委會要求港方回應司法互助請求，香港保安局長李家超17日表示，「香港沒有法律基礎與台方司法互助。」

「現在是通緝犯自己『送上門』，台方關上大門阻止。」李家超說，台灣向陳同佳發通緝令，據了解是終身，即使在天涯海角有關當局應該緝拿他歸案。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲針對陳同佳來台投案，台港官方陷入僵持。（圖／路透）

對於受害者潘曉穎的父母15日致函陸委會主委陳明通後，16日又致函香港保安局，香港保安局表示，非常理解潘曉穎父母沉重傷痛的心情，陳同佳願意赴台自首，是一件令人紓懷的事，可惜台方沒有表現應有的積極態度，以致事件尚未解決。

據《香港電台》報導，港保安局發言人重申，知道陳同佳的律師已聯絡台方所指的單一窗口，待台方發出入台證，兩地警務合作渠道便可展開研究行程上的安排；他說，香港特區政府去年提出修訂《逃犯條例》，但因社會反應而撤回，希望潘曉穎父母理解特區政府沒有法例賦予的所需權力，強行將陳同佳送到台灣接受審訊，也沒有權代陳同佳作出赴台安排。

陳同佳2018年2月和當時20歲的女友潘曉穎來台灣過情人節，期間他察覺女友疑似外遇、懷上前男友的小孩，憤而殺死潘女，棄屍在捷運竹圍站附近草叢；事後，陳同佳潛逃回港，因「洗黑錢罪」入獄，惟去年10月23日在港出獄後，一直住在安全屋，雖表達有來台投案自首意願一年之久，卻仍未成行。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會，就陳同佳案回應記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

對於陳同佳投案乙事，陸委會發言人邱垂正說，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

他說，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
演到真的睡著「嘴巴打開全被拍」還被口水噎到！女星認連睡3場
人妻偷吃一年想回歸家庭…小王被當洩慾工具！火大公開姦情人夫崩
快訊／東北風挾雨彈狂炸！北北基5縣市「豪大雨特報」
iPhone 12預購搶3萬台「最夯款」曝　下波賣實機！結單
史上最高威力彩15.6億！頭獎得主包60萬給彩券行
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新疆：「再教育營」學員已全部結業　敦促美國撤銷制裁

幫助孩子變聰明！淘寶賣550元「智力光環」…網酸：買一送一嗎？

陳同佳案！　香港保安局李家超：沒有法律基礎與台灣司法互助

中紀委「五中全會」前打虎　能源局副局長劉寶華被查

反對印度打「台灣牌」　胡錫進出招：大陸可支持錫金復國

陸iPhone 12預購一分鐘就沒貨！網傻眼：不是都說不買嗎？

愛健身又豪飲...他腹部劇痛！　醫一看驚「2公尺小腸」塞爆胸腔

潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見「讓公義彰顯」

大陸開賣iPhone 12瞬間售罄　 最夯機型揭曉

空姐下班遭背後綁架！折磨10hrs尖刀劃臉　她「教科書式」淡定周旋

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

新疆：「再教育營」學員已全部結業　敦促美國撤銷制裁

幫助孩子變聰明！淘寶賣550元「智力光環」…網酸：買一送一嗎？

陳同佳案！　香港保安局李家超：沒有法律基礎與台灣司法互助

中紀委「五中全會」前打虎　能源局副局長劉寶華被查

反對印度打「台灣牌」　胡錫進出招：大陸可支持錫金復國

陸iPhone 12預購一分鐘就沒貨！網傻眼：不是都說不買嗎？

愛健身又豪飲...他腹部劇痛！　醫一看驚「2公尺小腸」塞爆胸腔

潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見「讓公義彰顯」

大陸開賣iPhone 12瞬間售罄　 最夯機型揭曉

空姐下班遭背後綁架！折磨10hrs尖刀劃臉　她「教科書式」淡定周旋

中天換照風波蔡英文管不動蘇貞昌？柯文哲：內行的

疫情間限定！直擊「長榮飛機餐」製造基地　學3道料理兼飽餐一頓

泰警「強力水柱」瘋狂掃射！反政府示威人士多人遭逮

白蝦只要18元！台南三宮格串串麻辣鍋　「爆菊牛」挑戰辣度極限

嫌出餐太慢…8醉男爆氣「翻桌猛砸」早餐店！宜蘭警3hrs逮人

婚姻剩配偶欄！汪跟老公「臉貼臉」甜睡　她心酸：當我是透明？

金桐俊直球告白願意當工具人！　邕聖祐壁咚女主挨虧「超渣」

獅子所長流利排灣族母語　深入原鄉反詐騙…效果好

竹市義消特種搜救隊　為期2天北德拉曼山區移地山訓

日職／張奕越投越好！6局飆8K　新台灣之友開轟

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

大陸熱門新聞

台諜恐慌／你台灣的？ 北京老司機聽口音先沈默10秒...結局神展開

空姐下班遭綁架！淡定周旋10hrs

搭機返鄉辦婚禮！飯店竟忘記有婚宴

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

為她離婚又花費430萬！男子出軌空姐　被小王戴綠帽遭毀婚

台諜恐慌／台商揪朋友吃飯抬頭看到央視...空氣一陣凝結

台諜恐慌／在陸工作自保撇步 變身句點王、避談政治

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

他健身+豪飲...腹部劇痛　醫驚：小腸塞爆胸腔

陸iPhone 12預購秒殺！網傻眼：不是說不買

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」

大陸預購iPhone 12瞬間售罄　 最夯機型揭曉

陳同佳投案被拒　港府批台灣不積極

挺港餐廳遭潑糞　陸委會譴責

更多熱門

相關新聞

警政署下令：加強巡護全台91家挺港餐廳書店

警政署下令：加強巡護全台91家挺港餐廳書店

北市大安區新生南路三段「保護傘」餐廳遭人潑灑雞屎，警方漏夜逮捕嫌犯，警政署也表示，與保護傘相類似的餐廳、咖啡廳以及書店有91家，未來也將針對店家周遭進行加強巡邏。

潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見

潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見

陳同佳投案被拒　港府批台灣不積極

陳同佳投案被拒　港府批台灣不積極

芬蘭中止與香港引渡協議　陸回應了

芬蘭中止與香港引渡協議　陸回應了

挺港餐廳遭潑糞　陸委會譴責

挺港餐廳遭潑糞　陸委會譴責

關鍵字：

陳同佳陸委會兩岸香港司法互助反修例反送中香港人李家超潘曉穎香港保安局

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

國軍渣中尉「劈腿女下士」　騙未婚妻墮胎

降5900元！好市多i11 128G不到21K

長髮妹上空曬衣網瘋傳！真相曝光

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面