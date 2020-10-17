陳同佳案！　香港保安局李家超：沒有法律基礎與台灣司法互助

▲香港保安局長李家超。（圖／路透社）



記者陳政錄／綜合報導

在台港政府角力，以及犯嫌真實投案意願未明下，港男陳同佳赴台投案持續陷入僵局。對於陸委會要求港方回應司法互助請求，香港保安局長李家超17日表示，「香港沒有法律基礎與台方司法互助。」

「現在是通緝犯自己『送上門』，台方關上大門阻止。」李家超說，台灣向陳同佳發通緝令，據了解是終身，即使在天涯海角有關當局應該緝拿他歸案。

▲針對陳同佳來台投案，台港官方陷入僵持。（圖／路透）

對於受害者潘曉穎的父母15日致函陸委會主委陳明通後，16日又致函香港保安局，香港保安局表示，非常理解潘曉穎父母沉重傷痛的心情，陳同佳願意赴台自首，是一件令人紓懷的事，可惜台方沒有表現應有的積極態度，以致事件尚未解決。

據《香港電台》報導，港保安局發言人重申，知道陳同佳的律師已聯絡台方所指的單一窗口，待台方發出入台證，兩地警務合作渠道便可展開研究行程上的安排；他說，香港特區政府去年提出修訂《逃犯條例》，但因社會反應而撤回，希望潘曉穎父母理解特區政府沒有法例賦予的所需權力，強行將陳同佳送到台灣接受審訊，也沒有權代陳同佳作出赴台安排。

陳同佳2018年2月和當時20歲的女友潘曉穎來台灣過情人節，期間他察覺女友疑似外遇、懷上前男友的小孩，憤而殺死潘女，棄屍在捷運竹圍站附近草叢；事後，陳同佳潛逃回港，因「洗黑錢罪」入獄，惟去年10月23日在港出獄後，一直住在安全屋，雖表達有來台投案自首意願一年之久，卻仍未成行。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會，就陳同佳案回應記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

對於陳同佳投案乙事，陸委會發言人邱垂正說，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

他說，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

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