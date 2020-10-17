　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見「讓公義彰顯」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲港女命案，死者母親到士林地檢署領死亡證明▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘曉穎母親。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案死者潘曉穎的父母繼15日致信陸委會主委陳明通後，16日又致信香港保安局局長李家超，指陳同佳出獄將滿一年，希望港台雙方都能放下歧見，令陳同佳盡快赴台投案，接受應有的法律制裁，還女兒潘曉穎失去的公義。

信中提到，作為香港居民，他們深切盼望港府能伸出援手，跟台灣方面接觸，讓陳同佳可以履行承諾，赴台投案，但李家超卻一直稱陳同佳是「自由人」，這令大部分香港人都感到困惑，不解為何陳同佳可以住在「安全屋」，受香港警方保護。

▼港女命案犯嫌陳同佳。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

信中也質疑，陳同佳先前曾發出23秒錄音檔，聲稱願意赴台投案，但卻從未走出「安全屋」，也沒親自出面說明要到台灣投案的真正意願，應該立即離開納稅人支付的安全屋，登上班機赴台，不要再做縮頭烏龜。

信中並指出，管浩鳴牧師一下聲稱協助陳同佳，一下又說不是陳同佳的代言人，但最近又幫陳同佳辦理赴台簽證，可是卻連辦理簽證要本人出面都不知道，擔心陳同佳「所託非人」。

信的最後強調，潘曉穎是他們唯一的女兒，過去兩年半來一直希望沉冤得雪，並相信會有公義彰顯的一天，希望香港政府可以「特事特辦」處理潘曉穎的案件。

▼香港保安局長李家超。（圖／路透社）

▲▼ 香港保安局長李家超。（圖／路透社）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
下高雄試鏡！女星被經紀人下藥　慘遭強吻脫褲崩潰
表妹當伴娘「突換鏤空禮服」…婚宴拗1要求！她怒：到底誰才是新
無照男拒檢竟狂催油門一路拖行警察　開槍還不停車驚悚影片曝
瑋哥私下抱怨孫生原因曝光！焦凡凡認了「去年反骨就吵翻」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

愛健身又豪飲...他腹部劇痛！　醫一看驚「2公尺小腸」塞爆胸腔

潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見「讓公義彰顯」

大陸開賣iPhone 12瞬間售罄　 最夯機型揭曉

空姐下班遭背後綁架！折磨10hrs尖刀劃臉　她「教科書式」淡定周旋

國泰航空傳下周二裁員　留職員工可能減薪3至4成

報應！已婚渣男出軌空姐　花430萬拋棄元配後被戴綠帽毀婚

結束東協5國訪問　王毅批美構建「印太版北約」

陳同佳投案被拒！　港府：台政府「不積極」才致事件未解決

印媒專訪吳釗燮談「南海」　陸使館：挑釁一個中國原則底線

台諜恐慌／你台灣的？ 北京老司機聽口音先沈默10秒...結局神展開

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

愛健身又豪飲...他腹部劇痛！　醫一看驚「2公尺小腸」塞爆胸腔

潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見「讓公義彰顯」

大陸開賣iPhone 12瞬間售罄　 最夯機型揭曉

空姐下班遭背後綁架！折磨10hrs尖刀劃臉　她「教科書式」淡定周旋

國泰航空傳下周二裁員　留職員工可能減薪3至4成

報應！已婚渣男出軌空姐　花430萬拋棄元配後被戴綠帽毀婚

結束東協5國訪問　王毅批美構建「印太版北約」

陳同佳投案被拒！　港府：台政府「不積極」才致事件未解決

印媒專訪吳釗燮談「南海」　陸使館：挑釁一個中國原則底線

台諜恐慌／你台灣的？ 北京老司機聽口音先沈默10秒...結局神展開

烈焰6米狂燒！台南新市施工挖斷瓦斯管線爆炸3傷...交管人車勿近

5年房附傢俱「房仲就是賣不出」　神人揭5關鍵：隔天馬上被賣掉

愛健身又豪飲...他腹部劇痛！　醫一看驚「2公尺小腸」塞爆胸腔

「保護傘」遭潑屎！警政署下令：加強巡護全台91家挺港餐廳書店

福斯新8代「Golf GTI Clubsport」亮相　296匹操控升級更有趣

曾是全台唯一有照⋯證照失效後首違規！陳木元駕駛R22直升機遭逮

花蓮5學子事親至孝！徐榛蔚親頒獎牌...表揚孝行楷模

發現新型冠狀病毒！　美研究：恐透過豬隻傳播到人類身上

丹麥公開賽／周天成4強交手世界第三地主　力拼決賽門票衝冠

史密斯任務完成！小將敲逆轉3分砲　G5道奇7比3勝勇士續命

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

台諜恐慌／你台灣的？ 北京老司機聽口音先沈默10秒...結局神展開

搭機返鄉辦婚禮！飯店竟忘記有婚宴

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

空姐下班遭綁架！淡定周旋10hrs

台諜恐慌／台商揪朋友吃飯抬頭看到央視...空氣一陣凝結

台諜恐慌／在陸工作自保撇步 變身句點王、避談政治

為她離婚又花費430萬！男子出軌空姐　被小王戴綠帽遭毀婚

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

陳同佳投案被拒　港府批台灣不積極

挺港餐廳遭潑糞　陸委會譴責

58分鐘生死通話！女警淚崩規勸

通過兩岸既有機制聯繫 國台辦批陸委會：公然欺騙

港6男藏600部兒童色情影片

更多熱門

相關新聞

陳同佳投案被拒　港府批台灣不積極

陳同佳投案被拒　港府批台灣不積極

「港女箱屍案」再現台港角力，受害者潘曉穎的父母16日再向香港保安局長李家超發公開信，冀雙方放下分歧，派代表坐下來解決事件。香港保安局今（17）日淩晨回應，港府無權代陳同佳作出赴台安排，可惜台灣方面沒有表現應有的積極態度，才導致事件尚未解決。

建制派赴駐港辦抗議「政治算計」

建制派赴駐港辦抗議「政治算計」

陳同佳案　港府：台方有政治籌謀

陳同佳案　港府：台方有政治籌謀

收潘曉穎母陳情　陳明通：無比沈痛

收潘曉穎母陳情　陳明通：無比沈痛

潘曉穎母致信　盼盡快讓陳同佳投案

潘曉穎母致信　盼盡快讓陳同佳投案

關鍵字：

潘曉穎陳同佳管浩鳴港女命案保安局

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

長髮妹上空曬衣網瘋傳！真相曝光

降5900元！好市多i11 128G不到21K

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面