潘曉穎父母致信港保安局長　盼台港放下歧見「讓公義彰顯」

▲潘曉穎母親。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案死者潘曉穎的父母繼15日致信陸委會主委陳明通後，16日又致信香港保安局局長李家超，指陳同佳出獄將滿一年，希望港台雙方都能放下歧見，令陳同佳盡快赴台投案，接受應有的法律制裁，還女兒潘曉穎失去的公義。

信中提到，作為香港居民，他們深切盼望港府能伸出援手，跟台灣方面接觸，讓陳同佳可以履行承諾，赴台投案，但李家超卻一直稱陳同佳是「自由人」，這令大部分香港人都感到困惑，不解為何陳同佳可以住在「安全屋」，受香港警方保護。

▼港女命案犯嫌陳同佳。（圖／路透社）



信中也質疑，陳同佳先前曾發出23秒錄音檔，聲稱願意赴台投案，但卻從未走出「安全屋」，也沒親自出面說明要到台灣投案的真正意願，應該立即離開納稅人支付的安全屋，登上班機赴台，不要再做縮頭烏龜。

信中並指出，管浩鳴牧師一下聲稱協助陳同佳，一下又說不是陳同佳的代言人，但最近又幫陳同佳辦理赴台簽證，可是卻連辦理簽證要本人出面都不知道，擔心陳同佳「所託非人」。

信的最後強調，潘曉穎是他們唯一的女兒，過去兩年半來一直希望沉冤得雪，並相信會有公義彰顯的一天，希望香港政府可以「特事特辦」處理潘曉穎的案件。

▼香港保安局長李家超。（圖／路透社）

