港湖女神歡慶40歲生日！　高嘉瑜笑：終於可以參選總統了

▲民進黨立委高嘉瑜歡慶40歲生日。（圖／取自高嘉瑜臉書，下同）



記者林銘翰／台北報導

素有「港湖女神」綽號的民進黨立委高嘉瑜17日歡慶40歲生日，她也在臉書上貼出與辦公室同仁慶生的照片，並表示終於有參選總統的資格，未來不管是問政還是唱歌，她都會繼續加倍努力、相信自己。

高嘉瑜17日在臉書上表示，謝謝大家的祝福，從今天開始自己終於有參選總統的資格了，這一路真的不容易，未來不管是在問政還是唱歌，她的會繼續加倍努力、相信自己。

此外，副總統賴清德也在下方留言表示，「嘉瑜，祝妳生日快樂，歌聲出眾」；無黨籍高雄市議員黃捷則說，「嘉瑜學姊生日快樂，舉辦巡迴演唱會時，不要忘了我們高雄的海音中心喔」。

根據《中華民國憲法》第45條規定，中華民國國民年滿40歲者，得被選為總統、副總統。

《總統副總統選舉罷免法》第20條也規定，在中華民國自由地區繼續居住6個月以上且曾設籍15年以上之選舉人，年滿40歲得申請登記為總統、副總統候選人。回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

其他人也看了這些...

►基隆捷運台北端地下延伸南港 柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」

►基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」 侯友宜：新北願分擔更多經費

►跨出30年來關鍵一步！基隆捷運升級 林右昌：促進大台北首都圈

更多熱門新聞...

►林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行

►傳基隆捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名就開始賺錢？

►北北基首長坐下來談！侯友宜：汐止民生線延宕18年盼快動工



►振興一下我們的美麗