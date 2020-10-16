最新財產申報　賴清德存款縮水1600萬元、陳其邁增加28萬元

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

第167期《廉政專刊》16日公布，副總統賴清德存款為644萬餘元，與上次申報相比縮水近1600萬元；另外，高雄市長陳其邁存款為562萬餘元，稍稍增加約28萬元。

最新一期《廉政專刊》中，賴清德2020年7月的財產申報顯示，存款共有644萬2060元，1筆土地、1筆建物，有價證券皆為空白，還有為妻子吳玫如買的保險共8筆。

不過，賴清德在上次2019年1月的財產申報資料顯示，存款金額為2358萬9695元，土地1筆、建物1筆；比較兩次財產申報，賴清德存款銳減1千6百多萬元。

陳其邁本次財產申報資料顯示，存款部分夫妻共562萬788元，土地、房屋各1筆以及本田汽車1台，所有權人皆為妻子吳虹。對照過去在高雄市長補選時公布的資料，夫妻存款534萬、個人存款13萬，雙雙都略為增加。另外，夫妻未申購股票，有投資基金折合新台幣92萬2791元，還有房屋貸款1356萬9236元。

此外，備受關注的民進黨立委蘇震清跟國民黨立委廖國棟目前遭羈押中，名字也出現在最新一期的《廉政專刊》財產申報，不過兩人只「更正申報」名下不動產。

▼賴清德2020年7月財產申報。（點圖放大／翻攝廉政專刊）



▼賴清德2019財產申報。（點圖放大／翻攝廉政專刊）





