罷免黃捷二階攻勢曝光！下一步辦遊行「反毒豬」邀本尊來參加





▲罷免黃捷連署現正進行中 。（合成圖／記者吳世龍攝／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷行動持續展開中，鳳山清捷隊9月25日宣布第二階段正式起跑，目前已過20天，罷捷團體仍然不斷邀請曾於第一階段留下資料的民眾回來補簽，也在街頭進行地毯式擺攤，更將於25日光復節，也就是罷捷第二階段滿一個月的時間，要發起「拒絕美國毒豬，高雄堅持零檢出」遊行，除了邀請關心此事的民代，也想送上邀請函給黃捷本人。

▲罷免黃捷街頭擺攤 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免高雄市議員黃捷第二階段，從9月25日正式啟動，需要再60天以內收集到2萬8783份的連署書，開跑已過20天，罷捷團體每天不斷邀請民眾回來補簽第二階段連署書以及擺攤供簽署，但因為志工人數不足，目前都是先收集，還沒有確切數量，不過，罷捷總部「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢相當樂觀，表示連署一定會超過3萬份，他說，民眾配合度很高，從二階開跑以來每天都相當忙碌，因為相信團隊提出的訴求理念大家都能了解。

徐尚賢更透露，將於10月25日光復節當天，也是罷捷二階啟動滿一個月，要發起「拒絕美國毒豬，高雄堅持零檢出」遊行，徐尚賢表示，黃捷對於瘦肉精立場表示健康權不能被妥協，但這只需要嘴巴說說，他認為身為議員，應該是在議會大聲說出拒絕瘦肉精，堅持零檢出，但黃捷並沒有。

因此遊行路線將從鳳山區橫跨到苓雅區，過程中安排至四維行政中心向市長陳其邁表達訴求，路線規劃約13公里，希望高雄人站出來捍衛自己健康，也會發邀請函給在意人民健康的民意代表，禮貌上也會邀請黃捷本人。