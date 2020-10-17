法國教師遭斬首！　馬克宏譴責「伊斯蘭」恐攻：為教言論自由而死

▲法國總理馬克宏步出巴黎教師被斬首的現場，嚴正譴責伊斯蘭恐怖攻擊。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

法國巴黎17日當地時間下午5時許發生恐怖攻擊，一名歷史老師在聖奧里諾大街（Conflans-Sainte-Honorine）上慘遭割喉，只因曾在班上教有關先知穆罕默德的漫畫內容。嫌犯在襲擊後還高喊「真主至大」（الله أكبر），隨後在警方圍捕過程遭槍斃。

根據《BBC》的報導，年僅18歲的嫌犯出身莫斯科，對受害歷史老師過去在課堂上的行為不滿。這名教師曾在《查理周刊》的「先知漫畫」爆發爭議後，引用於課堂中來教導言論自由，且建議如果穆斯林學生覺得受冒犯，可逕行離開教室。

▲受害歷史教師所工作的學校。（圖／路透）



在今天的法國國民議會上，所有民意代表都起身一同為受害者默哀。總理馬克宏（Emmanuel Macron）視察作案現場後表示，這是一起「伊斯蘭恐怖攻擊」，「我們的一位同胞因為教導言論自由，而慘遭殺害。他們（恐怖主義）不會贏的，我們將會採取行動。」

教育部長讓布蘭克（Jean-Michel Blanquer）在推特上回應，「今晚我的心與受害者和他的家人同在。團結與堅定是對『伊斯蘭恐怖主義』的唯一答案。」

Ce soir, c’est la République qui est attaquée avec l’assassinat ignoble de l’un de ses serviteurs, un professeur.

Je pense ce soir à lui, à sa famille.

Notre unité et notre fermeté sont les seules réponses face à la monstruosité du terrorisme islamiste.

Nous ferons face . — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) October 16, 2020

法國作為穆斯林人口最多的西歐國家，擁有多達500萬的穆斯林人口，伊斯蘭教一舉成為該國境內第二大宗教。

▲人群聚集在斬首案事發的學校附近。（圖／路透）



左派媒體《查理周刊》一直都以衝撞世俗禁忌為傲，然而轉載諷刺先知穆罕默德的漫畫的舉動，徹底踩在了穆斯林心中的底線上。畫中將先知的頭巾化為即將爆炸的炸彈形象，帶入穆斯林自殺炸彈客的刻板印象。

兩名蒙面男子於1月7日當天，身著聖戰服裝持槍血洗周刊總部，造成兩名警員與多名周刊職員喪生，周刊主編輯當場身亡，高喊「真主至大」的聲音在那天震驚了法國與全世界。

《查理周刊》表示，「我不怪穆斯林過於嚴肅看待我們的漫畫，而不是付之一笑。我是生活在法蘭西共和國的法律之中，而非《可蘭經》教義的律法。」