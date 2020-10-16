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要轉學生背老師名字！班導被家長投訴...校長竟祭申誡遭法官打臉

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▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲陳姓班導要轉學生背老師名字以融入班級，卻遭家長申訴挨了支申誡，他不服提告，法院判決撤銷。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者羅志華／台北報導

新北陳姓國中教師於2018年4月間，為讓轉學生盡快融入班級，要求學生利用下課時把4位老師的名字背下，但學生拒絕，並要求打電話給家長，事後陳姓老師遭校長申誡一次不服提告，台北高等行政法院日前判老師勝訴，撤銷申誡。

當時學生家長向國中申訴不當管教，校內專案小組於2018年6月報告中，認定老師對學生不當輔導，但國中教師成績考核委員會多次開會，皆決議不贊成懲處，但學校卻於2019年5月間，對老師申誡一次，老師向新北市申評會申訴不成，再向法院提出行政訴訟。

老師表示，他只是要學生下課時去背一下，沒強迫、也沒找人盯著看，當他發現學生手上有很多刀痕，向家長詢問時，家長只說生病有在吃藥，卻也講得不清不楚，而學生轉學來確實有些適應不良，他是希望學生能盡快融入，且當時專案小組訊問時，威脅他不配合就只能聽別人講的來認定，讓他只好乖乖受訊，並認為專案小組成員非專業，報告也不可信。

新北市教育局表示，老師明明已看到學生手上2、30道刀痕，又不考慮對方特殊的身心狀況，仍要求學生背老師名字，已屬不當管教，校內專案小組也是這樣認定，申訴的懲處沒問題。

法院參考專案小組報告，一位學生表示，老師是有要求大家背名字，但背不出來也不會怎麼樣，更沒有同學因為這樣被處罰，另名老師提到，陳姓教師是希望學生記下老師名字，這樣才好盡快融入環境，應該沒有處罰的意思。

另外，陳姓教師在考核委員拜訪時，提到該名學生很聰明，英文跟數學很強，新北市教育局側面了解後，也得知學生只是偶爾有情緒、心理問題，而不是智商、智能障礙，陳姓老師只讓他記4個老師的名字，應不至於太超過，此舉也有助學生融入班級，再考量考核會多次決議不懲處，法官認定學校記老師申誡有誤，判決撤銷。

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