落實棒球防賭　雲林檢警與味全龍隊建立聯繫平台

▲味全龍隊球團董事長徐文芳、領隊任中傑及總教練葉君璋等人與本署檢察長洪家原等人，進行意見交流及經驗分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

棒球是國人最喜愛的運動之一，為防堵職棒賭博等不法情事，雲林地檢署於15日下午，由檢察長洪家原督同主任檢察官、雲林縣警察局專責警官，與味全龍隊球團董事長徐文芳所率領之領隊任中傑、總教練葉君璋等人，就建立雙方聯繫平台、球員法治教育宣導、賽季監賽及相關防制職棒不法情事等目標，進行意見交流及經驗分享。

味全龍隊去年通過中華職業棒球大聯盟審核，以聯盟第五隊身份重返中華職棒，並以雲林地檢署轄區中的雲林縣立斗六棒球場作為球員訓練常駐地，更於今年10月3日展現不可限量的天賦，在中華職棒二軍賽取得總冠軍，讓明年升一軍士氣大振。

今日交流座談會中，檢察長洪家原當場指派專責主任檢察官率員，於味全龍隊今年在斗六棒球場所展開之秋訓，實施法治教育宣導，以給予球員們正確的守法觀念，共同宣誓捍衛國球之決心，祈望在新的一年，職棒運動能順利進行，並為臺灣棒球運動帶來無限的光輝與榮耀。

檢察長洪家原表示，現共同成立防制職棒賭博聯繫平台，如查悉、獲通報有職棒賭博或其他不法情事，抑或球員有遭暴力威脅時，雲林地檢署將於第一時間立案偵辦並指揮警方採取必要蒐證及保護作為。

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