與女兒爭吵！雲林嬤抱走3個月外孫女失蹤　警以車追人找到了！

▲警方將女嬰交由雲林縣政府社會處緊急安置，避免小女嬰因大人間之紛爭而處於危險狀態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六分局13日接獲一名蕭姓女子報案，指稱三個月大的女兒遭母親從家中抱走，已兩日無音訊，警局家防官與社工找尋未果，遂於21日通報雲林縣婦幼保護聯繫平台，緊急由檢察官揮斗六分局偵查隊以車追人，迅速21日中午，在嘉義市尋得吳姓外婆，突破心防後順利尋獲小女嬰，帶回斗六分局確認安全後，由雲林縣政府社會處緊急安置。

警方調查，女嬰的母親與吳姓外婆經常發生爭執，11日外婆趁女嬰母親不注意將女嬰抱離住處，且未攜帶行動電話，無法透過手機追蹤，且她與女嬰母親聯繫都用公用電話，且也都沒聽嬰兒哭聲，令人擔心女嬰安危，檢察官朱啟仁指揮斗六分局偵查隊小隊長鄭明松及偵查佐等人，以姓外婆所騎乘之機車車牌號碼鎖定追查，快速於在嘉義市一處佛堂找到吳姓外婆。

警方表示，吳姓外婆發現警察到場後，情緒不穩，一開始不願配合警員交代女嬰所在，並大聲咆哮，令眾人更加不安，在經過安撫及溝通順利突破心防，吳姓外婆這才帶警員前往嘉義市西區大安街順利尋獲小女嬰，並將女嬰帶回斗六分局確認無受傷，警方將女嬰交由雲林縣政府社會處緊急安置，避免小女嬰因大人間之紛爭而處於危險狀態。

檢警指出，女嬰的母親與外婆，經常因金錢糾紛爭吵，11日外婆趁母親不注意時抱走女嬰，因外婆情緒不穩定，擔心女嬰受害，所幸及時找到，由於女嬰母親是新手媽媽，擔心女嬰沒能受到好的照顧，且可能再陷於大人紛爭中受虐，是高風險家庭，社會處已緊急安置女嬰，並將輔導母親，待評估合適後再讓女嬰回到媽媽身邊。



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