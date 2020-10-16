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斗六媽祖科技香火袋！內建GPS用LINE查位置　追蹤長者保平安

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▲上千枚斗六開基媽祖「智慧科技香火袋」，可藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲上千枚斗六開基媽祖「智慧科技香火袋」，可藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府今年加碼於經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫「智慧村落共享天倫、雲林老幼樂融安全社區計畫」在斗六市及水碓村之重要路口、村里長辦公室、學校與寺廟等佈建智慧化感測接收器，提供長者及學童配戴「雲林天倫D+卡」，藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置，建構雲林老幼樂融的安心社區。

為促進斗六市民健康，開基斗六媽新興宮配合智慧時尚科技，準備千個「智慧科技香火袋」，提供符合資格且有配戴、使用意願者可前往報名領取設定，斗六新興宮表示，香火袋均經過爐，庇佑長輩與照顧信眾闔家平安，具備重要的意義，開基斗六媽與時俱進，用最新智慧技術展現守護地方的決心，並徵求斗六市千店舖響應裝設感測器。

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雲林縣長張麗善指出，建構安心校園與安全社區一直是自己的信念，「雲林天倫D+卡」，藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置，建構雲林老幼樂融的安心社區，讓銀髮長輩與幼童，能自由在社區活動，當不慎離開設定的守護範圍時，就能第一時間通報家屬尋人。

斗六市長林聖爵表示，只要有嶄新的科技或相關的補助，都會盡力向中央與縣府爭取，「智慧科技香火袋」除了擁有「雲林天倫D+卡」的藍芽功能外，更包含提供GPS定位服務，發揮藍牙微定位與GPS衛星定位的雙模技術，且只要35天充一次電即可，佩戴者，可以在社區散步，就能累積點數，並用點數兌換智慧時尚公司提供的精美禮物，不只促進健康，更有好康可拿。

智慧時尚公司總經理張育銓表示，整個計畫在國內共有4縣市做示範區，雲林不一樣的地方是我們在卡片上加裝了GPS的服務，因雲林縣有許多務農長輩平時需要下田、外出，在天氣炎熱或噴灑農藥等作業時若發生緊急狀況，位處大範圍田野區無法裝設感測器時，利用GPS即可精準定位，再透過與中華電信網絡以藍芽雙重配合降低耗電，可達一個月再充電。

中華電信雲林營運處總經理張文圖指出，感測器一定要經過網路，搭配中華電信綿密的網路來支援智慧科技定位設備將資訊傳送至平台，讓家屬能在平台上即時得知佩戴者所處位置，即便是偏遠地區信號不及地區，中華電信亦將全力配合佈設來守護雲林的鄉親。

工業局智慧城鄉計畫辦公室副組長江燦元表示，雲林天倫D+卡是工業局在22縣市補助計畫中的一項，總共審查通過的案子共223個，應用於多個主軸上面，而健康照護是中一項，今年第一期的計劃已算施行一段落，明年度將會開啟第二期的申請，也歡迎各縣市與廠商結合提出更好的構想來嘉惠民眾。

▲上千枚斗六開基媽祖「智慧科技香火袋」，可藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中華電信雲林營運處總經理張文圖（右）與智慧時尚公司總經理張育銓（左）為「智慧科技香火袋」過爐火。（圖／記者蔡佩旻攝）


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