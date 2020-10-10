台中看職棒！被界外球K中...熱褲妹「腿傷照曝光」　網看簽名笑了

▲大腿被K中。（圖／林哲民授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友昨日帶著全家和友人夫妻檔，特地到台中看職棒；怎料比賽時，朋友老婆被界外球打到，大腿因此瘀青了一大塊。對此，許多球迷直呼超幸運，「我想接界外球都沒機會」、「好好休養，最近妳會發財」。

網友林哲民向《ETtoday新聞雲》記者提到，昨天他們5大1小從高雄出發到台中洲際棒球場，看下午5點05分「統一獅VS中信兄弟」的例行賽。

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當時，他們坐在內野南J區下層第21排，不料過程中一記界外球打中朋友老婆的大腿，對方瞬間慘叫一聲，而強勁力道也K出一大塊瘀青。

▲有熱心球迷幫忙撿回這球。（圖／林哲民授權引用）

林哲民笑說，「沒記錯的話應該是林祐樂打的，當時球擊中後秒彈走，還是其他很有愛心的中信球迷，把球拿回來給她，我差點笑死，超級好笑。」

對此，網友們紛紛表示，「看球還是要多注意球的動向，不然一不注意傷害可不小，沒事就好！還多顆紀念品不錯」、「拿回家測彈性係數」、「其實我覺得機率蠻高的，我曾在內野遇過兩次球往我旁邊飛過去，距離都不到兩個座位」、「好痛的領悟」、「今天記得買樂透」、「不知道該慶幸沒受重傷，還是拿到紀念品」、「整個變成麵龜」。

另外，一票網友發現上面並非球員簽名後，不禁笑虧「這顆球就算簽名也沒價值」、「不想收藏」、「去換一顆簽名球」。最後，林哲民也透露，「10月24日我們一樣的組合，還會再去統一主場看一次，她說要去找仇人XDDD。」

▼拿到一顆簽名球。（圖／林哲民授權引用）