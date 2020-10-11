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景區保全太會拍照　吸引上百遊客排隊　網笑：被耽誤的攝影師

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▲▼湖南長沙景區保全太會拍照，吸引上百遊客排隊。（圖／翻攝搜狐視頻）

▲保全拍照構圖有一定水準。（圖／翻攝搜狐視頻）

記者曾俊豪／綜合報導

很多人都有過請路人幫忙拍照，出來的照片卻不好看的經驗，大陸湖南長沙謝子龍影像藝術館的保全人員，卻因為拍照技術太好而聲名大噪。今年十一黃金週期間，有上百名遊客排隊，只為了等保全幫忙拍照，有網友分享經驗，保全之所以受遊客歡迎，主要是拍照會構圖，而且會引導遊客擺姿勢，有網友戲稱他們是被保安工作耽誤的攝影師。

根據《搜狐視頻》曝光的影片，幫忙拍照的景區保全其實不只一位，現場遊客則是真的大排長龍。畫面中可以看到，一名保全構圖時，利用牆壁當前景，還會指揮遊客擺pose，雖然用的只是手機，但拍出來的照片卻「很有fu」。

▲▼湖南長沙景區保全太會拍照，吸引上百遊客排隊。（圖／翻攝搜狐視頻）

▲現場保全會指揮遊客擺pose。（圖／翻攝搜狐視頻）

▲▼湖南長沙景區保全太會拍照，吸引上百遊客排隊。（圖／翻攝搜狐視頻）

這段「保安拍照太好引排隊」的影片在微博迅速發酵，有網友表示，「必須誇讚保安小哥！拍照那叫一個絕！抓角度抓表情都絕」、「十一去謝子龍，看到門口排長龍，以為是進館排隊，到門口才發現是拍照排隊。」、「被職業限制了的攝影師」。

據了解，謝子龍影像藝術館位在長沙洋湖濕地公園，於2017年9月16日對外開放，由於建築設計頗具特色，很快成為當地熱門的打卡景點。

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲ 遊客大排長龍等保全拍照。（圖／翻攝搜狐視頻）

 

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